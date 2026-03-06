Marcha 8M en CDMX: Horario y ruta de la movilización feminista este domingo

Este domingo 8 de marzo se realizará la Marcha 8M en la Ciudad de México (CDMX), en donde históricamente mujeres se dan cita para participar en la movilización feminista que culmina en el Zócalo capitalino.

En marco del Día Internacional de la Mujer se realizan movilizaciones en todo el mundo; una de las más grandes tiene lugar en la Ciudad de México.

¿A qué hora es la Marcha 8M en CDMX?

Marcha 8M en CDMX. Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar

La marcha comenzará con concentraciones desde las 9:00 horas, en distintos puntos emblemáticos de la capital como el Ángel de la Independencia, Monumento a la Revolución y la Diana Cazadora.

En tanto, el contingente principal acordó concentrarse a las 11:30 horas y el arranque oficial será a las 12:00 horas desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan, ubicada en Paseo de la Reforma.

En esta movilización se prevé la participación de nueve contingentes:

Familiares de víctimas de feminicidio, desaparición.

Descubierta con manta: compañeras por organización.

Mujeres con infancias, mujeres y colectivas feministas.

Personas con discapacidad .

Comunidad universitaria.

Organizaciones urbano popular .

Organizaciones sindicales.

Organizaciones de la sociedad civil.

Organizaciones políticas.

Ruta de la movilización feminista este domingo

Marcha 8M en CDMX. Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar

Todas las movilizaciones feministas este domingo 8 de Marzo contemplan avanzar por:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Calle 5 de Mayo

El recorrido concluirá en el Zócalo de la CDMX, donde se prevé la lectura de posicionamientos y actividades simbólicas.

Cabe destacar que en esta movilización, como en anteriores, se prevé la participación del Bloque Negro, razón por la que autoridades dieron a conocer que habrá un operativo de seguridad.

La marcha será acompañada por un total de 400 mujeres policías, quienes, según autoridades, participarán a ‘distancia’ y solo actuarán en caso de que algún grupo pretenda ocasionar daño a las participantes o peatones.

Recomendaciones para asistir a la marcha

Marcha 8M en CDMX. Cuartoscuro / Elizabeth Ruiz

Antes de salir de casa

lanea tu ruta: revisa los puntos de concentración y posibles cierres viales o de transporte.

Llega con anticipación para ubicar el contingente con el que marcharás.

Comparte tu ubicación en tiempo real con una persona de confianza.

Asiste acompañada o intégrate a un contingente organizado si vas sola.

Lleva identificación oficial y anota un número de contacto de emergencia en tu brazo o celular.

Qué llevar

Agua o suero para hidratarte

Mochila pequeña o cangurera

Teléfono celular con batería suficiente

Batería portátil ( power bank )

Protector solar, gorra o lentes de sol

Snack ligero

Gel antibacterial o toallas sanitarias

Medicamentos personales si los necesitas

También se aconseja usar ropa cómoda y calzado cerrado, ya que la caminata puede durar varias horas.

