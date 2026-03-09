Lourdes Paz reconoce a mujeres que transforman Iztacalco

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz, entregó cerca de 80 reconocimientos a mujeres destacadas de la demarcación, entre ellas integrantes de la Policía Violeta, mujeres de la comunidad y atletas. Como invitada especial participó la actriz Viridiana Robles, quien también fue reconocida durante el evento.

Durante la ceremonia, la alcaldesa destacó el papel fundamental de las mujeres en la transformación de la sociedad y reiteró el compromiso de su administración con la igualdad, la seguridad y el reconocimiento de su labor.

Hoy nuestras niñas pueden decir: quiero ser arquitecta, quiero ser astronauta, quiero ser abogada, quiero ser presidenta, quiero ser alcaldesa, porque sin duda es tiempo de mujeres”, expresó.

Asimismo, subrayó que la lucha por los derechos de las mujeres se construye a partir de acciones concretas y de una política pública con perspectiva de género.

Seguimos luchando por más derechos, por más igualdad, por menos discriminación, porque ya no estamos para tolerar ningún tipo de violencia. También es tiempo de mujeres, porque las mujeres hacemos las cosas de manera diferente”, afirmó.

El evento también fue un espacio para reconocer el trabajo de más de 28 elementos que integran la Policía Violeta, así como a ocho mujeres de la comunidad que crean redes de apoyo para los iztacalquenses, tres atletas y una activista, quienes, desde distintos ámbitos, contribuyen a la construcción de una sociedad más justa y segura.

Asimismo, se entregaron reconocimientos a las brigadistas violeta del programa Mujeres por la Paz, integradas por un equipo multidisciplinario que brinda acompañamiento y atención a mujeres en la demarcación. Entre ellas se encuentran 13 brigadistas de campo, cinco pedagogas, cuatro psicólogas y tres abogadas, así como personal de la clínica conformado por tres médicas, dos especialistas, tres profesionales de radiología y cinco enfermeras.

Es la primera vez que Iztacalco tiene Policía Violeta. Desde un planteamiento de gobierno se creó un programa para nuestras mujeres. Hoy tenemos patrullas violeta y mujeres policías que son las primeras en atender el llamado de una mujer iztacalquense. También tenemos un programa que, por primera vez, se le llama como se le tiene que llamar: nuestras brigadistas Mujeres por la Paz”, señaló Lourdes Paz.

Por otra parte, Viridiana Robles, reconocida también por su trayectoria en el deporte, agradeció a la alcaldesa Lourdes Paz por el reconocimiento y llamó a fortalecer la unión y el apoyo entre mujeres.

Nuestro momento es ahora; debemos atrevernos a vivir plenamente, a levantar la voz y a tomar nuestro lugar”, expresó. Asimismo, recordó la importancia de la solidaridad femenina al señalar que “cuando una mujer avanza, avanzamos todas”.

Con este reconocimiento a mujeres que desde el deporte, el servicio público y la comunidad contribuyen a transformar Iztacalco, el gobierno de la alcaldía refrenda su compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan la igualdad, la seguridad y el desarrollo de las mujeres en la demarcación.

Como parte de este compromiso, las mujeres iztacalquenses cuentan con el respaldo de la Policía Violeta, a la que pueden solicitar apoyo a través de los números: 55 5654 4444, 55 5654 3676 o marcando *765, líneas de atención disponibles para brindar acompañamiento y respuesta inmediata.

