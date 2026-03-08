Blindan con vallas el Palacio de Gobierno de Nuevo León previo a marcha del 8M

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Palacio de Gobierno de Nuevo León amaneció resguardado con vallas metálicas, presencia policial y un operativo de seguridad previo a la movilización convocada para este 8 de marzo en Monterrey.

Desde las primeras horas del domingo, el edificio gubernamental ubicado en la Explanada de los Héroes fue cercado como medida preventiva ante la marcha feminista 8M, en la que se espera la participación de miles de mujeres y colectivos que buscan visibilizar la violencia de género, exigir justicia para las víctimas de feminicidio y demandar políticas públicas efectivas para proteger a las mujeres.

El despliegue de seguridad incluye elementos de Fuerza Civil, quienes realizan rondines permanentes alrededor del recinto gubernamental para resguardar la zona antes del inicio de la manifestación.

Fotografías de presuntos agresores aparecen en los muros

Uno de los elementos que más ha llamado la atención previo a la movilización es la colocación de fotografías e imágenes de presuntos agresores en los muros cercanos al Palacio de Gobierno, una práctica impulsada por colectivas feministas y activistas como una forma de denuncia pública y visibilización de casos de violencia contra las mujeres.

Este tipo de intervenciones se ha vuelto recurrente en las movilizaciones del 8M en México, donde las manifestantes utilizan el espacio público para exponer presuntos casos de agresión, impunidad y violencia que, aseguran, no han recibido una respuesta adecuada por parte de las autoridades.

La presencia de estas imágenes, sumada a los muros metálicos instalados alrededor del inmueble, refleja el clima de tensión que suele acompañar las movilizaciones feministas en diversas ciudades del país.

Así será la movilización del 8M en Monterrey

De acuerdo con la información difundida por colectivos organizadores, las actividades del 8M en Monterrey comenzarán durante la tarde de este domingo.

A partir de las 14:00 horas, se espera que las participantes comiencen a reunirse en la Explanada de los Héroes, uno de los puntos emblemáticos del centro de la ciudad y espacio tradicional para manifestaciones sociales.

Posteriormente, alrededor de las 16:30 horas, se llevará a cabo la organización de los contingentes, donde distintos grupos feministas, colectivos y organizaciones civiles se acomodarán para iniciar la movilización.

El inicio oficial de la marcha está programado para las 17:30 horas, momento en el que el contingente comenzará su recorrido por las calles del centro de Monterrey.

El Palacio de Gobierno de Nuevo León amaneció resguardado con vallas metálicas, presencia policial.

Presencia de mujeres policías en el operativo

Durante un recorrido realizado en la zona, también se observó a más de diez mujeres pertenecientes a Fuerza Civil realizando patrullajes a pie en los alrededores del Palacio de Gobierno de Nuevo León, como parte del operativo de vigilancia implementado por las autoridades estatales.

La estrategia de seguridad busca prevenir incidentes durante la jornada de protesta, que cada año congrega a miles de mujeres en distintas ciudades de México para exigir igualdad, justicia y el fin de la violencia feminicida.

El Día Internacional de la Mujer, conmemorado cada 8 de marzo, se ha consolidado en México como una fecha de movilización social y protesta feminista, donde miles de mujeres salen a las calles para denunciar feminicidios, desapariciones y violencia de género.

En este contexto, las marchas no solo buscan conmemorar la lucha histórica por los derechos de las mujeres, sino también presionar a las autoridades para garantizar seguridad, justicia y acceso a una vida libre de violencia.

La movilización en Monterrey forma parte de una jornada nacional en la que ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Puebla y Culiacán también registran marchas y concentraciones feministas.

