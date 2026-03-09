Detienen a dos extranjeros ligados a robos de vivienda en Tlalpan

Elementos policiacos detuvieron en la alcaldía Tlalpan a Ronny Antonio “N”, alias “El Ronny”, de 34 años, señalado como probable líder de un grupo delictivo dedicado al robo a casa habitación mediante el modus operandi conocido como “La Patrona”, que operaba en la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla. En la acción también fue detenida Jhorianna Klismar “N”, de 27 años, ambos ciudadanos venezolanos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la detención ocurrió durante labores de vigilancia en la carretera México–Cuernavaca y la calle Rinconada Paseo de San Juan, en el pueblo de San Andrés Totoltepec, donde los oficiales ubicaron un vehículo blanco al que se le daba seguimiento por su posible relación con un robo a vivienda.

Al aproximarse al automóvil, los policías observaron que un hombre y una mujer manipulaban varias bolsas de forma inusual, por lo que les marcaron el alto y realizaron una revisión preventiva.

Durante la inspección les aseguraron 155 bolsitas con marihuana, 20 paquetes con la misma hierba, 91 dosis de cocaína en piedra, un arma de fuego con 10 cartuchos útiles, una caja con 50 cartuchos más y un teléfono celular, además del vehículo en el que se trasladaban.

Ambos fueron detenidos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

De acuerdo con la investigación, Ronny Antonio “N” sería líder de una célula delictiva dedicada al robo de viviendas bajo el método conocido como “La Patrona”, además de la venta y distribución de armas de fuego y narcóticos.

Las autoridades también investigan su posible relación con el robo ocurrido el 26 de octubre de 2025 en una vivienda de la colonia Chimalistac, en la alcaldía Álvaro Obregón, donde mediante llamadas y mensajes engañaron a trabajadores domésticos para que entregaran dinero y pertenencias al hacerles creer que sus empleadores tenían una deuda en un hospital.

Ante las detenciones, el jefe de la Policía, Pablo Vázquez señaló que: “Las investigaciones de este caso continúan en coordinación con la la Fiscalía de la Ciudad de México para identificar y detener al resto de los integrantes y garantizar que no haya impunidad.”

RLO