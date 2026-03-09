Durazo y Brugada firman acuerdo para fortalecer bosques urbanos

Con el objetivo de consolidar al Bosque Urbano La Sauceda como un referente de conservación, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, firmaron un convenio de colaboración estratégica con el Bosque de Chapultepec.

Durante el evento realizado en el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec, el mandatario estatal destacó que el convenio consolidará un modelo de gestión ambiental mediante el intercambio de conocimiento, acompañamiento técnico y asesoría estratégica para su desarrollo y fortalecimiento.

Durazo Montaño subrayó que la recuperación de La Sauceda representa uno de los proyectos más emblemáticos de su administración. Indicó que se trata de un espacio histórico que se ha convertido en un punto de encuentro para las familias. Destacó que se apoyarán en un modelo de administración que permita la autosuficiencia económica del parque para que no vuelva a decaer.

“El Bosque de Chapultepec tiene más de 100 años y cada vez ustedes lo ven mejor, es gracias a su modelo financiero y al compromiso, obviamente del gobierno de la Ciudad de México, no es gratuito, pero no ha caído y yo debo de garantizar que este parque de La Sauceda no vuelva a decaer”, expresó.

La firma del acuerdo se realizó con la participación de la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada, quien coincidió en que esta colaboración fortalecerá la gestión integral de espacios verdes urbanos.

Finalmente, el gobernador Durazo subrayó que inició “una nueva etapa para La Sauceda. Una etapa en la que se está volviendo a convertir en un punto de encuentro y orgullo para las familias sonorenses”.

