Chocan Morena y PAN en Congreso de CDMX por entrega de Medalla al Mérito Periodístico

La vicecoordinadora de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Brenda Ruiz, denunció que el panista Ricardo Rubio, presidente de la Comisión de Protección a Periodistas, se ha negado a informar quiénes se han registrado para participar en la Medalla al Mérito Periodístico a dos semanas de la fecha en que debe entregarse la presea.

En respuesta a las acusaciones de Ruiz, el panista Rubio emitió un comunicado en el que señala que “la medalla al mérito periodístico se entregará con ella, sin ella o a pesar de ella: ante las declaraciones difundidas por la diputada Brenda Ruiz, es necesario aclarar que sus afirmaciones son falsas de toda falsedad y no reflejan la realidad del trabajo que se realiza en la Comisión de Protección a Periodistas del Congreso de la Ciudad de México”.

Rubio insistió en que la medalla se va a entregar conforme a la convocatoria y comentó que “toda la información que la diputada ha solicitado —incluso por escrito— ha sido respondida oportunamente e incluso el mismo día en que fue requerida, por lo que resulta completamente falso afirmar que exista falta de información o transparencia” pero no precisó en qué fecha será la sesión para elegir a quienes recibirán la medalla.

Por su parte la diputada Ruiz afirmó que “sería una lástima que no se entregara esta medalla (...) le vale al presidente. No sabemos nada de la entrega. Ese es el respeto que el presidente (de la Comisión de Protección a Periodistas) le tiene al gremio periodístico".

Cabe recordar que en el 2020 la Medalla al Mérito Periodístico no se entregó en el congreso local, a causa de un desacuerdo entre Morena y la oposición, sobre quienes debían recibir el galardón.

El 25 de noviembre del 2020, solo acudieron a la sesión de la comisión en la que se votaría el dictamen con los nombres de los galardonados, el diputado local del PRI, Miguel Ángel Salazar, y el entonces diputado del PRD, Jorge Gaviño.

Pero no se presentaron los diputados de Morena, Ricardo Fuentes, Marisela Zúñiga, Lilia Rossbach, y José Luis Rodríguez, pues estaban en desacuerdo con el dictamen que se iba a votar, en el que se proponía entregarle el galardón en categoría de columna, a Héctor Roberto de Mauleón Rodríguez.

RLO