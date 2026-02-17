¿YouTube se cayó? Usuarios reportan fallas hoy 17 de febrero

Usuarios reportaron fallas en el servicio de YouTube, esto luego de que presentara fallas críticas que afectaron tanto la reproducción de contenido como la gestión de canales para los creadores.

El incidente no discriminó entre usuarios casuales y profesionales de la industria. Mientras los espectadores se encontraban con ciclos infinitos de carga (el temido "buffering"), los creadores de contenido enfrentaron un bloqueo en sus herramientas de trabajo, imposibilitados para subir material o acceder a sus métricas en tiempo real.

¿Qué pasó con la caída de YouTube?

Los primeros indicios del fallo se detectaron poco después de las 19:00 horas. En ese momento, las curvas de reportes en sitios de monitoreo externo mostraron un pico vertical. Los usuarios comenzaron a experimentar fallos de conexión y mensajes de error al intentar reproducir cualquier tipo de video.

La situación empeoró considerablemente. El problema, que inicialmente parecía un error de servidor local, se transformó en un fallo de autenticación. Esto significó que miles de usuarios se vieron expulsados de sus cuentas o imposibilitados para iniciar sesión, perdiendo acceso a sus suscripciones, listas de reproducción y configuraciones personalizadas.

YouTube presenta fallas en su servicio Especial

¿Qué se sabe de la falla de YouTube?

La restauración no ha sido inmediata ni total para todos. Aunque la reproducción de video se normalizó para la gran mayoría, persistieron problemas residuales hasta las primeras horas de la tarde, tales como:

Retraso notable en el procesamiento de videos recién subidos.

Almacenamiento en búfer intermitente en conexiones estables.

Errores ocasionales de autenticación al cambiar de cuenta.

Impacto diferenciado: Espectadores vs. Creadores

La caída del servicio golpeó de manera distinta a los dos pilares de la comunidad. Para el usuario promedio, la experiencia se tradujo en mensajes de error y una navegación lenta.

Para los creadores, el impacto fue operativo. Las herramientas de YouTube Studio presentaron inestabilidad, impidiendo la subida de nuevos materiales. Aquellos que lograron subir archivos reportaron que estos se quedaban bloqueados indefinidamente en la fase de procesamiento, sin llegar a publicarse.

Además, el acceso a las analíticas en tiempo real desapareció, dejando a los administradores de canales a ciegas sobre el rendimiento de su contenido durante las horas del fallo.

¿Qué puedo hacer si YouTube no abre?

Si continúas experimentando fallas, los expertos recomiendan los siguientes pasos técnicos: