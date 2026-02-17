¿Tiembla ChatGPT? Alibaba presenta su nuevo modelo de IA y esto es lo que es capaz de hacer

Alibaba presentó Qwen 3.5, un nuevo modelo de Inteligencia Artificial diseñado para ejecutar tareas complejas de forma independiente, con grandes mejoras en rendimiento y costo que, según el gigante tecnológico chino, superan a los principales modelos rivales estadunidenses en varios parámetros de referencia.

El lanzamiento se produce en un momento en el que Alibaba busca atraer a más usuarios a su aplicación de chatbot Qwen en China, un panorama actualmente dominado por Doubao, del gigante tecnológico ByteDance, y por DeepSeek, que se convirtió el año pasado en la primera empresa china de inteligencia artificial en abrirse paso a nivel mundial.

Alibaba dijo que Qwen3.5 era un 60% más barato de usar y ocho veces mejor en el procesamiento de grandes cargas de trabajo que su predecesor, y agregó que el modelo también incluía la capacidad de realizar acciones de forma independiente en aplicaciones móviles y de escritorio, o lo que la empresa denomina "capacidades de agente visual".

"Creado para la era de la agencia IA, Qwen3.5 está diseñado para ayudar a los desarrolladores y a las empresas a avanzar más rápido y hacer más con la misma capacidad de cálculo, estableciendo un nuevo punto de referencia en cuanto a capacidad por unidad de costo de inferencia", afirmó la empresa en un comunicado.

ByteDance lanzó el sábado Doubao 2.0, una actualización de su aplicación de chatbot que actualmente cuenta con la mayor base de usuarios de China, con cerca de 200 millones. El anuncio, al igual que el de Alibaba, también posicionó el nuevo modelo como adecuado para la era de los agentes de IA.

El lanzamiento de Qwen3.5 podría contribuir a reforzar los recientes avances de Alibaba en la feroz competencia de los modelos de IA en China.

A principios de este mes, la campaña de reparto de cupones del gigante del comercio electrónico, que animaba a los consumidores a comprar comida y bebida directamente en el chatbot Qwen, provocó un aumento de siete veces en el número de usuarios activos, a pesar de algunos fallos técnicos.

El año pasado, el gigante del comercio electrónico fue uno de los primeros competidores de DeepSeek en responder al auge viral de la empresa, lanzando Qwen 2.5-Max, que, según afirmaba, era superior a uno de los modelos de éxito de DeepSeek.

La empresa no mencionó a DeepSeek en su anuncio de Qwen3.5, y las varias pruebas de rendimiento que publicaron solo muestran que el nuevo modelo supera a una versión anterior ya los modelos rivales estadounidenses GPT-5.2, Claude Opus 4.5 y Gemini 3 Pro.

Se espera que DeepSeek lance su modelo de nueva generación en los próximos días, lo que alimenta la expectación entre los inversores y los expertos del sector, dada la venta masiva de acciones tecnológicas a nivel mundial que la empresa desencadenó hace un año.

vjcm