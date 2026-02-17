¿Adiós güija? Meta quiere que sigas activo después de la muerte; IA limitaría tus likes

El enfoque de Meta respecto a la inteligencia artificial es acelerar el desarrollo de sistemas cada vez más avanzados. Sin embargo, una reciente patente atribuida a la compañía ha abierto un debate global sobre los límites de la tecnología. Según un reporte de Business Insider, la firma habría registrado un modelo de LLM capaz de simular la actividad digital de una persona fallecida dentro de sus plataformas sociales.

La propuesta, aunque presentada como prueba de concepto, plantea interrogantes profundos sobre la identidad digital, el duelo en entornos virtuales y la suplantación algorítmica de la personalidad.

La patente, firmada por Andrew Bosworth, director de tecnología de Meta, fue concedida a finales de diciembre y describe un sistema de modelo de lenguaje de gran escala (LLM) entrenado con los datos históricos de un usuario.

Desempeñarse como un usuario inactivo en redes sociales, ya sea por ausencia prolongada o fallecimiento. Imitar patrones de escritura, preferencias de contenido, interacciones previas y comportamiento digital.

Mantener activa la cuenta para mitigar el impacto emocional en allegados digitales.

El modelo utilizaría publicaciones, comentarios, interacciones y hábitos de consumo para generar respuestas coherentes con el estilo del usuario original. Incluso se menciona la posibilidad —más teórica que operativa— de simular videollamadas o audios generados por IA.

Meta ha declarado que muchas de sus patentes responden a escenarios exploratorios y no necesariamente a productos en desarrollo.

Preservación y simulación de identidad

El documento gira en torno a una premisa central: cuando un usuario desaparece, su comunidad experimenta un vacío emocional y social. La IA podría “llenar” ese espacio creando una representación digital continua.

Este planteamiento conecta con un concepto emergente en el ámbito tecnológico: la preservación de la consciencia digital. Aunque todavía pertenece más al terreno especulativo que al científico, la idea ha sido recurrente en debates sobre transhumanismo y memoria digital.

No obstante, la diferencia crítica radica en que esta tecnología no preservaría consciencia real, sino un modelo estadístico entrenado sobre datos históricos, lo que abre la puerta a problemas de autenticidad y consentimiento póstumo.

Deepfakes, chatbots de duelo… la controversia

Desde el auge de la IA generativa en 2022, múltiples empresas han desarrollado chatbots basados en personas fallecidas como herramientas de acompañamiento en procesos de duelo. Paralelamente, la proliferación de deepfakes ha intensificado la polémica.

Un caso emblemático fue el de Zelda Williams, hija del actor Robin Williams, quien criticó públicamente la circulación de videos generados por IA que recreaban la imagen y voz de su padre. En un comunicado, calificó estas prácticas como irrespetuosas y pidió que cesara la difusión de dichos contenidos.

Este tipo de situaciones evidencia que la tecnología de recreación digital puede afectar no solo la memoria de la persona fallecida, sino también los derechos emocionales y morales de sus familiares.

Implicaciones éticas y legales

La patente de Meta activa múltiples frentes de análisis:

En el plano jurídico, surge la cuestión de los derechos digitales post mortem, aún poco regulados en muchas jurisdicciones. ¿Quién autoriza el uso de los datos de una persona fallecida? ¿Puede considerarse suplantación?

Desde la ética tecnológica, el problema central es la autenticidad. Un LLM no “es” la persona; solo predice texto basado en probabilidades estadísticas. Sin embargo, para los usuarios que interactúen con esa representación, la distinción puede volverse emocionalmente difusa.

También se plantea el riesgo de manipulación. Una cuenta que simule a un fallecido podría, en teoría, influir en decisiones emocionales o económicas de terceros.

Posicionamiento oficial de Meta

Meta ha sostenido que muchas patentes no se convierten en productos comerciales y que funcionan como investigaciones exploratorias. Hasta ahora, no existe anuncio formal de implementación de este sistema.

Sin embargo, el simple registro de la patente revela el interés corporativo en explorar la continuidad digital automatizada, una línea que podría redefinir la relación entre memoria, tecnología y redes sociales.

