Wi-Fi 7: qué es y para qué sirve realmente

El Wi-Fi 7 ya es una realidad en México y marca un nuevo estándar en la evolución del internet inalámbrico.

Aunque se presentó oficialmente en enero de 2024 bajo el estándar IEEE 802.11be, fue hasta el segundo semestre de 2025 cuando comenzó a ofrecerse comercialmente en el país.

Con velocidades que pueden alcanzar hasta 46 Gbps, menor latencia y mayor estabilidad en redes saturadas, esta tecnología promete transformar la forma en que trabajamos, estudiamos y consumimos entretenimiento digital.

Pero, ¿realmente necesitamos tanta velocidad? ¿Qué cambia frente a generaciones anteriores como Wi-Fi 6? Y, sobre todo, ¿vale la pena actualizar el router o contratar un nuevo servicio? Aquí lo explicamos paso a paso.

¿Qué es el Wi-Fi 7 y por qué es diferente?

Para entender la relevancia del Wi-Fi 7, primero hay que comprender que el Wi-Fi evoluciona aproximadamente cada cuatro o seis años. Cada nueva versión responde a una necesidad clara: más dispositivos conectados y mayor consumo de datos.

El Wi-Fi 7 corresponde al estándar técnico IEEE 802.11be, sucesor del Wi-Fi 6 (802.11ax). La diferencia principal no es solo la velocidad máxima, sino la eficiencia con la que maneja múltiples conexiones simultáneas.

Estas son sus características más relevantes:

Velocidad de hasta 46 Gbps, considerada extremadamente alta en entornos domésticos y empresariales.

Uso de bandas 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz, lo que amplía la capacidad y reduce interferencias.

Canales de hasta 320 MHz, el doble de ancho que en Wi-Fi 6.

Tecnología de modulación 4096-QAM, que permite transmitir más datos en la misma señal.

Sistema 16x16 UL/DL MU-MIMO, diseñado para que muchos usuarios se conecten sin que la red colapse.

¿Qué significa tener hasta 46 Gbps?

Cuando se habla de velocidad WiFi 7, el dato de 46 gigabits por segundo puede sonar impresionante, pero también abstracto.

Para ponerlo en contexto:

La primera versión de Wi-Fi en los años noventa alcanzaba apenas 11 Mbps.

Wi-Fi 5 ofrecía hasta 3.5 Gbps.

Wi-Fi 6 llega a 9.6 Gbps en condiciones ideales.

Con Wi-Fi 7, el salto es considerable. Sin embargo, es importante aclarar algo clave: la velocidad máxima depende también del plan de internet contratado y del proveedor. Es decir, si tu proveedor no ofrece velocidades cercanas a ese rango, no aprovecharás el máximo potencial del router.

Lo que sí notarás es:

Menor tiempo de carga en descargas pesadas.

Mejor rendimiento en videojuegos en línea.

Streaming más estable en 4K y 8K.

Videollamadas sin interrupciones.

¿Por qué es importante para hogares con muchos dispositivos?

Hoy un hogar promedio ya no tiene solo una computadora conectada. Puede haber:

Dos o tres smartphones.

Smart TV.

Consolas de videojuegos.

Cámaras de seguridad.

Bocinas inteligentes.

Computadoras portátiles.

Tablets.

El problema no es solo la velocidad, sino la congestión de la red. Aquí es donde el sistema MU-MIMO 16x16 del Wi-Fi 7 hace diferencia.

Esta tecnología permite que el router se comunique con múltiples dispositivos al mismo tiempo sin dividir excesivamente la señal. En versiones anteriores, la red “turnaba” la conexión entre aparatos; ahora puede atender varios simultáneamente con mayor eficiencia.

Por eso empresas como Telmex ya comercializan el Telmex WiFi 7 bajo el nombre Hiper WiFi 7 Infinitum, enfocado en hogares con alta demanda digital.

¿Todos los dispositivos son compatibles?

Aquí hay un punto crucial. Aunque la red sea Wi-Fi 7, no todos los equipos pueden aprovecharla.

Los dispositivos lanzados a partir de 2024 suelen incluir compatibilidad con el estándar IEEE 802.11be. Sin embargo:

Equipos más antiguos seguirán conectándose.

No accederán a las velocidades máximas.

No aprovecharán funciones avanzadas como 4096-QAM.

Es decir, la red es retrocompatible, pero los beneficios completos dependen del hardware.