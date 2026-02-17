¿Tendencia o creación de identidad? La relación de los Therian con la Grecia antigua y la actualidad 

Un grupo de adolescentes corre en cuatro patas por un parque. Llevan máscaras de lobos, colas de zorro y se mueven con sorprendente agilidad. Algunos los miran con curiosidad; otros, con desconcierto.

El video (o actualmente cientos de ellos) aparece en TikTok, acumula miles de reproducciones y la palabra comienza a repetirse en comentarios y titulares: therian.

Pero, ¿qué significa realmente?

¿Cuál es el origen de la tendencia Therian?

El término therian designa a personas que afirman experimentar una identificación interna con un animal específico, conocido como su “teriotipo”.

Esta experiencia, según quienes la comparten, no equivale a un disfraz, un juego o una puesta en escena artística, sino a una dimensión profunda de su identidad personal que influye en su conducta, emociones y forma de vincularse con el entorno.

En los últimos meses, el fenómeno ha ganado visibilidad en países como Argentina, Uruguay y Perú, llegando a México, impulsado por la viralización de videos en plataformas como TikTok y YouTube.

En ellos se observa a jóvenes utilizando máscaras de lobos o zorros, colas y orejas, practicando quadrobics, (tendencia de ejercicio y subcultura juvenil que consistente en desplazarse, correr, saltar y galopar utilizando las cuatro extremidades)

Lo que durante décadas fue una subcultura digital de nicho pasó a ocupar el centro de la conversación en redes.

Aunque su explosión mediática es reciente, la comunidad therian existe desde hace más de treinta años.

Surgió en foros de internet en la década de 1990, donde personas que compartían esta experiencia comenzaron a intercambiar relatos y a desarrollar un vocabulario propio.

En sus orígenes, el movimiento estuvo vinculado a la cultura otherkin, que agrupa a quienes se identifican espiritualmente con entidades no humanas. Con el tiempo, los therians consolidaron una identidad diferenciada, centrada en animales reales, principalmente mamíferos como lobos, perros, zorros y felinos.

La diferencia clave con prácticas como el cosplay o el fandom furry (conocidos vulgarmente como "furros"), según sus propios testimonios, radica en que la experiencia therian no sería una representación artística, sino una autoidentificación profunda e involuntaria.

Las máscaras y accesorios funcionarían como expresiones simbólicas externas de una vivencia interna.

Estas son las raíces etimológicas del término Therian

La palabra therian proviene de therianthropy (theriantropía), formada por dos raíces del griego antiguo:

theríon (θηρίον): bestia o animal salvaje

ánthrōpos (ἄνθρωπος): hombre o ser humano

La combinación literal “hombre-bestia”, remite a una idea que atraviesa la historia cultural occidental. En la mitología griega y en múltiples tradiciones aparecen figuras híbridas como centauros, faunos y relatos de hombres lobo.

Sin embargo, mientras en esos mitos la transformación era física y sobrenatural, la therianthropía contemporánea no implica metamorfosis corporal.

Los therians actuales reconocen que su cuerpo es humano y no esperan cambios biológicos. La identificación se sitúa en el plano subjetivo, psicológico o espiritual. En este sentido, el fenómeno moderno puede entenderse como una reinterpretación identitaria de una antigua imaginación simbólica.

Los perros y la filosofía cínica, ¿la cuna de los Therian?

En la Grecia del siglo IV a. C. también emergió una corriente que tomó al animal como referencia: la escuela cínica. El término proviene de kynikós, que significa “perruno”. Su figura más representativa fue Diógenes de Sinope, discípulo de Antístenes.

Diógenes defendía la autosuficiencia y el rechazo de las convenciones sociales. Vivía con austeridad extrema y sostenía que la virtud era el único bien verdadero. La anécdota más célebre cuenta que, cuando Alejandro Magno le ofreció concederle cualquier deseo, respondió: “Apártate, me tapas el sol”.

El gesto condensaba su filosofía: la libertad no dependía del poder ni del reconocimiento, sino de reducir las necesidades al mínimo.

Para los cínicos, “vivir como perro” era una metáfora ética. El perro simbolizaba independencia, franqueza y desapego de lo superfluo. No se trataba de imitar conductas animales, sino de cuestionar las normas sociales artificiales.

La comparación con el fenómeno therian revela un contraste cultural significativo. En la Antigüedad, el perro era símbolo de austeridad y crítica social; en la era digital, puede convertirse en una categoría identitaria amplificada por algoritmos y comunidades en línea.

La expansión reciente del término “therian” se explica en parte por la lógica de las plataformas digitales: los contenidos que generan sorpresa, controversia o debate tienden a recibir mayor visibilidad.

Los videos no solo muestran prácticas como el quadrobics, sino también reacciones de terceros que observan con extrañeza, lo que intensifica la discusión en comentarios y foros.

Algunos defienden el movimiento como una forma legítima de exploración identitaria y subrayan la importancia de respetar la diversidad personal.

Otros cuestionan los límites de la autoidentificación, especialmente a raíz de incidentes difundidos en redes, como el caso reciente de una menor mordida por un therian o el de un joven mordido por un perro real al intentar interactuar.

Desde la psicología, las posturas no son unánimes: hay especialistas que interpretan el fenómeno como parte del proceso de construcción de identidad en la adolescencia, siempre que no implique aislamiento ni pérdida de contacto con la realidad.

Otros advierten posibles riesgos si la práctica desplaza la interacción social o fomenta conductas peligrosas.

Aunque hoy el término figure entre los más buscados en redes, la raíz conceptual es mucho más antigua que cualquier tendencia viral. El fenómeno actual combina:

Una herencia simbólica que remite a la antigüedad clásica.

Una comunidad digital formada en foros y expandida globalmente.

Una búsqueda identitaria propia de contextos juveniles contemporáneos.