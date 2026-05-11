Xbox Game Pass llega gratis a Discord Nitro con más de 50 juegos

Xbox y Discord ampliaron su alianza con el lanzamiento de una edición inicial de Game Pass incluida sin costo adicional para suscriptores de Nitro, una versión reducida del servicio que permite acceder a más de 50 juegos de consola y PC, horas limitadas de juego en la nube y nuevas recompensas dentro del ecosistema de Discord.

El anuncio fue confirmado por Xbox Wire, donde Microsoft explicó que Discord Nitro ahora incluye una starter edition de Xbox Game Pass, disponible en mercados seleccionados, como una nueva forma de descubrir juegos dentro del catálogo de la plataforma.

La integración llega después de semanas de reportes y filtraciones sobre un posible nuevo nivel de Game Pass vinculado a Discord Nitro. Ahora, el beneficio queda formalizado como parte de Nitro Rewards, un programa con recompensas para suscriptores de Nitro que también incluye descuentos y beneficios de marcas asociadas.

¿Qué incluye Xbox Game Pass Starter Edition en Discord Nitro?

La nueva edición inicial de Game Pass no reemplaza a Game Pass Ultimate ni a PC Game Pass. Funciona como una versión más compacta, integrada a la suscripción de Discord Nitro, pensada para jugadores que quieren probar el servicio sin contratar directamente uno de los planes principales de Xbox.

De acuerdo con The Verge, el beneficio incluye acceso a más de 50 juegos de PC y consola, además de 10 horas al mes de Xbox Cloud Gaming. También permite ganar recompensas dentro del ecosistema Xbox, con la posibilidad de obtener hasta 25 dólares al año en crédito de Xbox Store mediante el programa de rewards.

Entre los juegos mencionados en reportes sobre el nuevo paquete aparecen títulos como Fallout 4, Stardew Valley, DayZ, Grounded, Hades, Cities: Skylines, Dishonored 2, Gears 5 y Doom Eternal, una selección que combina supervivencia, estrategia, rol, acción, simulación y cooperativo.

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Discord Nitro quiere jugar más fuerte

El movimiento también fortalece a Discord Nitro, que ahora suma un beneficio más atractivo para usuarios interesados en videojuegos. La suscripción ya ofrecía ventajas como mejoras de perfil, más capacidad de carga, emojis personalizados y funciones sociales dentro de servidores, pero la llegada de Game Pass le añade una capa directa de contenido jugable.

Discord también anunció que los suscriptores recibirán 250 Orbs al mes, la moneda interna de la plataforma para canjear recompensas como decoraciones de avatar y beneficios dentro de juegos. Además, Nitro Rewards incluirá descuentos con marcas como Logitech G, SteelSeries y KontrolFreek.

Lu Zhang, senior director of product de Discord, describió la alianza con Xbox como una de las piezas centrales de esta nueva etapa de Nitro Rewards y adelantó que el programa seguirá ampliándose con más socios y beneficios.

Una alianza más profunda entre Xbox y Discord

Xbox y Discord ya habían trabajado juntos en funciones de comunicación y beneficios cruzados. En abril de 2026, Discord actualizó su promoción para que suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate pudieran recibir un mes de Discord Nitro, una señal previa de que ambas compañías estaban buscando una relación más estrecha.

Ahora la dirección se invierte: los usuarios de Nitro reciben acceso a una versión inicial de Game Pass. El resultado es una integración que combina comunidad, chat, streaming, juego en la nube y catálogo de títulos.

Xbox Wire presentó el movimiento como parte de una colaboración que busca hacer más sencillo descubrir y jugar títulos desde los espacios donde los jugadores ya conviven.