Assassin’s Creed Black Flag Resynced: cambios, fecha y novedades del remake

Después de años de filtraciones y especulación, Assassin’s Creed Black Flag Resynced ya es oficial. Ubisoft anunció el regreso de uno de los títulos más populares de la saga, con una versión reconstruida desde cero que apuesta por modernizar su jugabilidad sin alterar su esencia.

El juego llegará el 9 de julio a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, con el regreso de Edward Kenway como protagonista en una historia que retoma el conflicto entre Asesinos y Templarios.

Uno de los principales cambios está en el apartado visual. Ubisoft ha reconstruido el juego utilizando la última versión del motor Anvil Engine, lo que impacta directamente en la forma en la que se experimenta el mundo abierto.

Navegar por el Caribe ahora incluirá un sistema de agua completamente renovado, acompañado por climas dinámicos que introducen tormentas tropicales más intensas. Estos elementos no solo afectan lo visual, sino también la navegación y el ritmo de las misiones.

Las cinemáticas también fueron rehechas con captura de movimiento, lo que busca dar mayor realismo a las interacciones entre personajes y a momentos clave de la narrativa.

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Combate más ágil y enfocado en la acción

El remake deja atrás las mecánicas RPG introducidas en entregas recientes de la franquicia. En su lugar, apuesta por un sistema de combate más directo y dinámico.

El personaje ahora puede ejecutar parrys y eliminaciones en cadena, lo que permite enfrentamientos más fluidos. Según lo presentado, el combate será más rápido y con mayor respuesta en los controles en comparación con la versión original de 2013.

Además, se confirmó que el enfoque del juego es completamente de acción, eliminando progresiones o sistemas de estadísticas propios del RPG.

Sigilo y parkour con nuevas opciones

El sistema de sigilo también recibe ajustes importantes. Por primera vez, el jugador contará con un botón dedicado para agacharse, lo que facilita moverse de forma discreta en cualquier entorno.

Las misiones de seguimiento fueron rediseñadas para evitar fallos inmediatos. Ahora, si el jugador pierde el sigilo, el objetivo puede reaccionar, huir o enfrentar al protagonista, lo que introduce variaciones en el desarrollo de cada misión.

En paralelo, se amplió el repertorio de movimientos de parkour, permitiendo mayor libertad en la exploración de ciudades y estructuras.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced Especial

Cambios en la navegación y vida en el barco

La experiencia naval, uno de los elementos más reconocidos del juego original, también fue ampliada. El barco ahora podrá contar con tres nuevos oficiales reclutables, cada uno con habilidades específicas que influyen en el combate marítimo.

A esto se suma la incorporación de 10 nuevas canciones marineras, conocidas como sea shanties, que acompañarán los trayectos por el Caribe.

Principales novedades del remake:

Sistema de combate más rápido con parrys y ejecuciones encadenadas

Botón dedicado para sigilo en cualquier entorno

Clima dinámico con tormentas tropicales

Nuevos oficiales para el barco con habilidades únicas

10 nuevas canciones marineras

Misiones de seguimiento con mayor flexibilidad

Ajustes narrativos y contenido recortado

En el apartado narrativo, Ubisoft confirmó que habrá cambios menores en la historia, incluyendo una nueva cinemática que profundiza en la relación de Edward Kenway con su esposa.

Este contenido fue escrito por Darby McDevitt, guionista original del juego de 2013.

Por otro lado, el remake elimina algunos elementos del título original. No habrá modo multijugador ni contenido descargable, y la historia del presente dentro del universo de Assassin’s Creed será reducida de forma significativa.

El regreso de una voz conocida

El actor Matt Ryan retoma su papel como la voz de Edward Kenway, lo que refuerza la continuidad con la entrega original.

Durante la presentación, el actor compartió detalles sobre el proceso de reinterpretar al personaje, ahora con tecnología de captura de movimiento más avanzada.

Un lanzamiento con altas expectativas

El anuncio de este remake llega en un momento en el que Ubisoft busca recuperar la atención de los seguidores más tradicionales de la saga. Black Flag ha sido considerado uno de los títulos más representativos de la franquicia por su enfoque en la exploración naval y su protagonista.

La nueva versión propone una experiencia más cercana a la acción clásica, con ajustes en sistemas clave y una reconstrucción técnica completa. El resultado final podrá evaluarse a partir de su lanzamiento en julio.