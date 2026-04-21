X lanza 'custome timelines'; así cambiará tu feed en la app

La plataforma X anunció una nueva función llamada custom timelines, una herramienta que permitirá a los usuarios reorganizar su experiencia en la pestaña de inicio a partir de intereses específicos. La actualización forma parte de los cambios recientes enfocados en integrar inteligencia artificial dentro de la navegación cotidiana de la app.

El sistema se apoya en Grok, el modelo de inteligencia artificial vinculado al ecosistema de la red social, que se encargará de adaptar el contenido en función del comportamiento del usuario, sus interacciones y los temas que sigue con mayor frecuencia.

Una de las principales novedades es la posibilidad de fijar múltiples cronologías dentro del inicio. Los usuarios podrán seleccionar hasta 75 temas específicos, lo que representa un cambio significativo frente al modelo tradicional basado en un solo feed principal.

Cada cronología funcionará como un canal independiente, organizado alrededor de intereses concretos como tecnología, deportes, entretenimiento o temas de actualidad. Esto permitirá una navegación más segmentada, donde el usuario decide qué tipo de contenido priorizar sin depender únicamente del algoritmo general.

El funcionamiento de estas cronologías está directamente ligado al nivel de actividad del usuario dentro de la plataforma. Según lo informado, cuanto más interactúe una persona con un tema, más afinada será la selección de contenido dentro de esa categoría.

Esto incluye acciones como dar “me gusta”, comentar, compartir o simplemente consumir publicaciones relacionadas. Con el tiempo, el sistema ajustará las recomendaciones para mostrar contenido más alineado con los intereses detectados.

Integración de inteligencia artificial en el feed

La incorporación de Grok refuerza la estrategia de X de integrar herramientas de inteligencia artificial en su funcionamiento central. A diferencia de versiones anteriores del feed, donde el algoritmo operaba de forma más general, este modelo introduce una capa de personalización más dinámica.

El objetivo es que cada cronología evolucione constantemente, ajustándose no solo a los intereses declarados, sino también a los patrones de comportamiento dentro de la plataforma.

Disponibilidad inicial y expansión

Por ahora, el acceso a esta función se encuentra en una fase anticipada. Está disponible para usuarios con suscripción Premium en dispositivos iOS, mientras que la compatibilidad con Android se encuentra en desarrollo y se espera que llegue en una próxima actualización.

Este despliegue gradual permite a la plataforma evaluar el desempeño de la herramienta antes de una implementación más amplia.