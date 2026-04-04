Sacerdote millennial lleva la fe a redes; tiene 2 millones de seguidores

Justo en la celebración del Miércoles de Ceniza de 2025, el padre David Michael Moses llegó al millón de fieles seguidores en su cuenta de Instagram.

El estadunidense aceptó que la mano de Dios estuvo presente en esa coincidencia y aseguró que el “momento fue providencial".

David Michael nació en el estado de Texas en septiembre de 1994 y creció en la ciudad de Houston.

El sacerdote David Michael comparte en sus redes sociales el día a día de su labor en la Iglesia. Tomada de @father_david_michael

A los 14 años comenzó sus estudios universitarios, pero a los 18 decidió seguir su vocación sacerdotal e ingresó al seminario de la Arquidiócesis de Galveston-Houston, donde fue ordenado como padre en 2019, apenas a los 25 años.

Es parte de la generación millennial y experto en tecnología. El buen uso que hace de esta herramienta lo ha ayudado a que sus mensajes religiosos lleguen a más feligreses.

El sacerdote David Michel con sus compañeros religiosos. Tomada de @father_david_michael

Las experiencias que se ha llevado gracias a la conexión en las redes sociales han sido fabulosas. Si se pudiera definir religiosamente este fenómeno, se podría decir que se trata de un milagro digital.

En un evento hablé con una señora, quien me contó que llevaba mucho tiempo sin confesarse, pero que vio uno de mis videos y decidió volverlo a hacer. Ella dijo que fue una experiencia maravillosa”, recordó el padre durante una entrevista con The Valley Catholic, luego de ofrecer una charla en la iglesia de San Guillermo en Los Altos, California, en marzo de 2025.

"He aprendido cuántas personas están abiertas a recibir el Evangelio. La gente busca propósito y sentido en la vida, y la Iglesia tiene las respuestas más hermosas. ¡Hay muchísimas historias! Son un testimonio del impacto de nuestro ministerio y de la razón por la que hacemos lo que hacemos”.

Considera que la creación de contenidos religiosos ha ayudado a transformar la vida de muchas personas, sobre todo de los jóvenes, que son quienes más acuden a las redes sociales.

Reproducir El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma, un periodo de 40 días de preparación y reflexión rumbo a la Semana Santa.

"Para mí, la clave al evangelizar siempre es: ¿Dónde está la audiencia? ¿Dónde está Cristo? ¿Y cómo puedo conectar ambos? Lo maravilloso de tu relación con Dios es que está en constante cambio, crecimiento y profundización”, destacó,

“Crear contenido que se publica y se ve en línea ha reafirmado mi decisión de entregarme por completo a mi sacerdocio. El hecho de que Cristo me haya llamado a actuar en su persona en el mundo y a amar a su pueblo como él lo ama es una bendición increíble".

Estandarte de su generación millenial

David Michael, además de ser muy activo en las redes sociales, tiene talento en la música, pues es cantante, compositor y guitarrista.

Se comunica por medio de sus composiciones y lidera los Conciertos para la vida, con una banda compuesta exclusivamente por sacerdotes.

Esta actividad altruista ha recaudado más de un millón de dólares para agrupaciones provida, apoyando a mujeres embarazadas que enfrentan momentos difíciles.

En sus redes sociales también comparte aspectos de su vida personal. Un acto que le resultó especial fue tener la oportunidad de casar a su hermano menor el 15 de abril de 2023.

Mi hermano y yo pasamos años sirviendo juntos en el altar. El sábado volvimos a estar juntos en el altar, pero esta vez yo era sacerdote y él se casaba”, escribió.

Tras la ceremonia en la iglesia St. Mary, la parroquia católica rural más antigua de Texas, el padre compartió videos de la recepción en la que aparece junto a sus familiares e incluso se le observa bailar, como todo joven de su edad.

El quinto de seis hermanos se crio en una familia católica en Houston y participa activamente en ministerios para adultos y jóvenes.

Tenía 25 años cuando me ordenaron sacerdote y en ese entonces era el más joven de la diócesis. Cuando entré al seminario a los 18, la gente me decía: '¿por qué no esperas y disfrutas un poco de la vida? siempre puedes ser sacerdote más adelante’, pero, cuando amas de verdad a alguien, no le dices que vas a salir con otras personas para ver qué más hay por ahí. Si de verdad lo amas, estás dispuesto a sacrificar todo”, narró.

“Incluso a los 18 años, Jesús era suficiente para mí. Me alegra mucho haber sido llamado joven, ya que tuve la oportunidad de renunciar a lo que podría haber sido en el mundo y apostarlo todo a Cristo. Lo haría mil veces más”.

Maratónicas confesiones

Al sacerdote David Michael se le recuerda por su actividad en la Semana Santa de 2023, días en los que anunció que había confesado en total a mil 167 personas, acumulando 65 horas en el confesionario.

En un solo día puede dedicar hasta 10 horas continuas a este sacramento.

Las redes sociales del sacerdote David Michael se encuentran llenas de videos dirigidos a jóvenes. Tomada de @father_david_michael

“Es como un examen constante de conciencia para uno mismo”, expresó en el podcast Godsplaining, conducido por otros dos sacerdotes.

A veces la gente me dice ‘Padre, yo quiero irme a confesar con usted porque me conoce’. Y siempre pienso: eres libre de confesarte con quien quieras, sin presión. Tenemos mucha gente haciendo fila, pero mientras vayas a confesarte está bien”.

Aseguró que este sacramento es un reto para las nuevas generaciones de sacerdotes.

Creo que la próxima ola tendrá que ver con las estadísticas de confesión. Se estima que sólo 43% de las personas que se identifican como católicas se confesaron el año pasado y la confesión regular es uno de los pilares de la fe católica. Así que creo que es el renacimiento que vamos a presenciar”, subrayó.

Con lo demandante de su actividad, también se da tiempo para convivir con otros cinco sacerdotes jóvenes una vez al mes a las seis de la mañana en un IHOP.

“Terminamos el desayuno y la mesera se nos acercó y nos dijo que alguien ya había pagado la cuenta por nosotros. Yo dije: 'oh, bueno, gracias’. Luego nos dijo que otra persona se había ofrecido a pagar y luego otra... Ya eran cinco personas las que intentaron pagar por nosotros. Así es que como pueden imaginar, siempre volvemos a ese IHOP a esa misma hora”, dijo con humor.

Aunque sabe que hoy son menos los jóvenes en el seminario, mantiene la esperanza.

“Los jóvenes que ahora eligen el sacerdocio lo hacen porque realmente creen en esto y se lo toman muy en serio, están dispuestos a morir por ello”, destacó.

“Así que, aunque no haya muchos hombres entrando al seminario o siendo ordenados, los que lo eligen son hombres realmente buenos que me resultan sumamente inspiradores".