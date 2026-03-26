A partir del 1 de abril de 2026, millones de usuarios podrían quedarse sin acceso a una de las aplicaciones más utilizadas del mundo.

Y es que WhatsApp trae un cambio que impactará directamente a quienes todavía usan dispositivos antiguos, y la lista de equipos afectados incluye modelos muy populares que, durante años, fueron básicos en la vida digital.

La medida no es nueva en la historia de la app, pero esta vez alcanza a una generación completa de smartphones que ya no cumplen con los requisitos mínimos.

Lista completa de celulares que perderán WhatsApp en 2026 Reuters

Los celulares que se quedan sin WhatsApp en 2026

La actualización afecta tanto a dispositivos Android como a iPhone. En el caso de Android, el requisito mínimo será contar con versión 5.0 o superior.

Todos los equipos que no puedan llegar a ese sistema quedarán fuera.

Entre los modelos más conocidos que entran en esta lista están:

Samsung Galaxy S5

Samsung Galaxy S4 Mini

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy Note 2

LG Optimus L5

Motorola Moto G (1ª generación)

Motorola Moto E (1ª generación)

Sony Xperia Z2

Huawei Ascend Mate

En el caso de Apple, la situación es similar. Los modelos que no puedan actualizarse a iOS 15.1 también perderán acceso. La lista incluye:

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

Para quienes aún utilizan estos equipos, el cambio será total: no podrán abrir la aplicación, descargarla ni actualizarla.

Por qué WhatsApp está dejando atrás estos dispositivos

La decisión de limitar la compatibilidad no es casual. Forma parte de una estrategia que busca mejorar la seguridad y el rendimiento general de la plataforma.

Los teléfonos antiguos representan un problema técnico importante. Al no recibir actualizaciones, quedan expuestos a vulnerabilidades que pueden comprometer la información de los usuarios.

En una aplicación donde circulan mensajes personales, fotos, documentos y datos sensibles, este punto es clave.

Además, el desarrollo de nuevas funciones exige sistemas más avanzados. Herramientas como mejoras en privacidad, nuevas opciones de multimedia o integraciones con otras plataformas requieren capacidades que estos dispositivos simplemente no tienen.

En ese contexto, WhatsApp deja de funcionar en equipos antiguos como una forma de concentrar recursos en dispositivos que sí pueden sostener la evolución de la app.

Lista completa de celulares que perderán WhatsApp en 2026 Reuters

Cómo saber si tu celular será afectado

Antes de que llegue abril, es importante verificar si el dispositivo está dentro de los celulares sin WhatsApp.

El proceso es sencillo:

En Android:

Ir a Ajustes - Acerca del teléfono - Información de software

Ahí se puede ver la versión del sistema operativo.

En iPhone:

Ir a Ajustes - General - Información

En ese apartado aparece la versión de iOS instalada.

Si el equipo no puede actualizarse a Android 5.0 o a iOS 15.1, quedará fuera de la compatibilidad.

En muchos casos, el problema no es la versión actual, sino que el dispositivo ya no permite actualizarse a una más reciente. Esa limitación es la que define si seguirá funcionando o no.

Lista completa de celulares que perderán WhatsApp en 2026 Gemini

Qué hacer antes de perder el acceso a WhatsApp

Para quienes están dentro de la lista de modelos incompatibles con WhatsApp, hay varias acciones clave que pueden evitar la pérdida de información.

Lo más importante es hacer una copia de seguridad. Esto permite conservar chats, fotos, videos y documentos.

En Android:

Abrir WhatsApp - menú de tres puntos - Ajustes - Chats - Copia de seguridad - Guardar

El respaldo se almacena en Google Drive.

En iPhone:

Ir a Configuración - Chats - Copia de seguridad - Realizar copia ahora

El archivo se guarda en iCloud.

Es fundamental verificar que haya espacio suficiente en la nube antes de iniciar el proceso.