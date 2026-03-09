WhatsApp cambiará las contraseñas: así serán para evitar el robo de cuentas

Debido al aumento de ciberataques y fraudes, WhatsApp, la aplicación de mensajería de Meta, está desarrollando un nuevo sistema de seguridad diseñado para proteger las cuentas de sus usuarios y evitar el robo de información o accesos no autorizados.

La compañía busca reducir el riesgo de delitos como el robo de cuentas y otros ataques externos, mediante la implementación de un formato de contraseñas más robusto.

¿Cómo funcionarán las nuevas contraseñas?

Actualmente, WhatsApp cuenta con diversas herramientas de seguridad, incluyendo el PIN de seis dígitos y el cifrado de extremo a extremo, que protegen los mensajes y la información del usuario.

Sin embargo, según el portal especializado WABetaInfo, la app está probando un sistema que permitirá crear contraseñas de hasta 20 caracteres alfanuméricos.

WhatsApp cambiará las contraseñas. Unsplash

Este formato más complejo funcionará como un complemento de la seguridad existente, reforzando la protección sin reemplazar herramientas como la verificación de dos pasos.

La contraseña avanzada permitirá que el usuario mantenga el control de su cuenta incluso si no puede recuperar el acceso mediante correo electrónico o el PIN de seguridad, ofreciendo una capa adicional de protección frente a accesos no autorizados.

El objetivo principal es reducir la vulnerabilidad frente a ataques externos, asegurando que la información sensible de los usuarios, incluidos contactos, conversaciones y archivos compartidos, se mantenga protegida frente a ciberdelincuentes.

Características clave de la nueva función de WhatsApp:

Contraseñas alfanuméricas de hasta 20 caracteres: Esto hace más difícil que los atacantes puedan descifrar la contraseña mediante métodos tradicionales de fuerza bruta. Complemento de la verificación de dos pasos: La contraseña no sustituye el PIN ni otros mecanismos de seguridad; más bien, los refuerza. Flexibilidad para el usuario: Se podrá crear, editar o eliminar la contraseña en cualquier momento. Doble verificación al iniciar sesión: Cada vez que el usuario ingrese a la app, deberá introducir tanto el PIN de seis dígitos como la nueva contraseña, garantizando que solo el propietario pueda acceder a la cuenta.

WhatsApp cambiará las contraseñas. Unsplash

¿Serán obligatorias las nuevas contraseñas?

Por el momento, la implementación de estas contraseñas no será obligatoria. Los usuarios podrán decidir si desean activarlas y tendrán libertad para administrarlas según sus necesidades.

Esta decisión refleja un equilibrio entre seguridad y flexibilidad, permitiendo que tanto usuarios comunes como empresas puedan adaptar la protección a sus propios riesgos y hábitos digitales.

Sin embargo, aquellos que opten por utilizar la contraseña avanzada deberán ingresar tanto la contraseña como el PIN cada vez que inicien sesión, reforzando la autenticidad y reduciendo la probabilidad de accesos no autorizados.

Esta doble autenticación es especialmente relevante para usuarios que manejan información sensible o realizan transacciones financieras a través de la app.

WhatsApp cambiará las contraseñas. Unsplash

¿Cuándo estará disponible la función?

Actualmente, la función se encuentra en fase de pruebas dentro de la versión Beta de WhatsApp, lo que significa que solo los usuarios inscritos en este programa pueden probarla.

No hay una fecha exacta de lanzamiento para la versión estable, pero se espera que llegue de manera gradual a dispositivos iOS y Android.

Esta estrategia permite a los desarrolladores monitorear el desempeño de la función, resolver posibles errores y ajustar la experiencia del usuario antes de su despliegue masivo, asegurando que la nueva capa de seguridad cumpla con los estándares esperados por millones de usuarios en todo el mundo.

Con esta medida, WhatsApp refuerza su compromiso de ofrecer un entorno más seguro para sus más de 2 mil millones de usuarios activos, alineándose con las tendencias globales de ciberseguridad y las expectativas de protección de datos en la era digital.