Meta mostrará a padres qué temas alimentan el algoritmo de sus hijos en Instagram

Meta anunció nuevas herramientas de supervisión para que madres, padres y tutores tengan más visibilidad sobre la experiencia digital de sus hijos adolescentes en Instagram, Facebook, Messenger y Meta Horizon.

La actualización permitirá consultar, desde el Centro para familias, los temas generales con los que interactúan los adolescentes en Instagram y que pueden influir en el contenido que ven en Reels y Explorar.

La compañía presentó estos cambios como parte de su esfuerzo por hacer más transparente el funcionamiento del algoritmo para familias. A partir del 12 de mayo de 2026, padres que tengan activada la supervisión podrán ver categorías de intereses como baloncesto, fotografía, moda o musicales, según los temas que sus hijos adolescentes hayan elegido o con los que hayan interactuado dentro de Instagram.

Además, Meta concentrará sus herramientas parentales en el Centro para familias, un espacio único desde el cual se podrán administrar cuentas supervisadas de adolescentes en Instagram, Meta Horizon, Facebook y Messenger, sin tener que entrar por separado a cada aplicación.

Meta añade nuevas funciones de control parental Especial

Qué podrán ver los padres sobre el algoritmo de Instagram

La principal novedad está relacionada con Tu Algoritmo, una función que Instagram lanzó previamente para permitir a los usuarios personalizar los temas que ven con mayor o menor frecuencia. Esta herramienta está disponible en Reels y Explorar en países de habla inglesa, y Meta adelantó que también llegará al feed principal.

Con la actualización, los padres podrán consultar los temas generales que definen parte de la experiencia de sus hijos adolescentes en Instagram. La idea no es mostrar cada publicación vista ni cada interacción específica, sino ofrecer una mirada más amplia sobre las categorías de contenido que influyen en las recomendaciones.

Por ejemplo, si un adolescente agrega un interés como “basketball”, “photography” o “musicals”, el algoritmo ajustará el contenido que le muestra. Los padres podrán ver esas categorías para entender mejor por qué cambia la experiencia de su hijo en la aplicación.

Meta tendrá ajustes en su control parental Especial

Notificaciones cuando cambien los intereses

Meta también informó que próximamente comenzará a enviar notificaciones a padres en mercados seleccionados cuando su hijo adolescente agregue un nuevo interés a su algoritmo. Esta función busca explicar por qué el contenido recomendado puede cambiar con el tiempo.

La supervisión no dará acceso total al historial de navegación ni a cada elemento del algoritmo. En cambio, mostrará categorías generales para que padres y adolescentes puedan hablar sobre los contenidos que aparecen en la aplicación.

Esta nueva función estará disponible globalmente en inglés, de acuerdo con el anuncio de Meta. La empresa señaló que seguirá ampliando sus herramientas de supervisión con base en comentarios de familias y expertos.

Un centro para familias más amplio

Otra parte importante del anuncio es la consolidación de controles parentales. A partir de ahora, los padres de adolescentes inscritos en supervisión podrán gestionar desde un solo lugar la actividad de sus hijos en las principales aplicaciones de Meta.

Esto significa que el Centro para familias funcionará como punto único para revisar y administrar configuraciones de seguridad en Instagram, Meta Horizon, Facebook y Messenger. También será posible enviar una sola invitación para activar la supervisión en varias plataformas, en lugar de configurar cada aplicación por separado.

Meta adelantó que en los próximos meses los padres podrán tener una visión más integral de la actividad de sus hijos en sus aplicaciones, incluyendo el tiempo total de uso.

Los puntos clave de la actualización