Rockstar Games rinde homenaje a la franquicia cinematográfica Rápido y Furioso dentro de GTA VI al ocultar el icónico Mitsubishi Eclipse 1995 de color verde que condujo Paul Walker. Los jugadores de PS5 y Xbox Series X|S pueden localizar este automóvil deportivo en una villa ubicada en Vespucci Island, dentro del archipiélago de Rialto Islands.

El vehículo aguarda estacionado dentro del garaje de una propiedad situada en la zona central de dicha isla en el mapa de Leonida. Aunque el mundo abierto permite visitar esta residencia desde el comienzo de la campaña, los usuarios necesitan avanzar un poco en la historia para obtener la herramienta que desbloquea el encendido del motor.

El legendario Mitsubishi Eclipse de Rápido y Furioso. Foto: Rockstar Games

La nueva entrega de Rockstar Games despliega una flota vehicular masiva repleta de referencias a la cultura popular y al cine de acción. Entre todas las opciones disponibles para recorrer las carreteras del estado, este modelo sobresale como un tributo directo al personaje de Brian O'Conner, interpretado por el recordado actor estadounidense en la cinta original.

Para sumar esta pieza de colección a su garaje personal, los jugadores deben ejecutar un robo silencioso, esquivar una trampa peligrosa oculta en la cajuela y cubrir una tarifa de registro. Cada paso exige precisión para evitar enfrentamientos innecesarios con las fuerzas policiales de la ciudad.

Paso a paso para robar y registrar el Mitsubishi Eclipse de Brian O'Conner

El primer movimiento consiste en rodear la villa de Vespucci Island hasta ubicar una puerta lateral situada justo a un costado del garaje principal. Los usuarios pueden forzar la cerradura manualmente o emplear una Snap Gun, un dispositivo especializado que abre el acceso sin generar ruido ni alertar a nadie en los alrededores.

Una vez dentro del inmueble, el jugador necesita utilizar un Slim Jim para abrir la puerta del Mitsubishi Eclipse 1995 y manipular directamente sus cables de arranque. Este objeto se desbloquea durante el capítulo 2 de la trama principal, inmediatamente después de conocer al personaje de Moses en la zona de Port Gellhorn.

Ubicación del Mitsubishi Eclipse en GTA VI. Foto: Rockstar Games

Antes de poner las manos al volante y acelerar, resulta indispensable desactivar el panel de la alarma instalado en la pared del garaje para evitar un aviso inmediato a la policía. Además, los desarrolladores escondieron una trampa letal: si el jugador abre la cajuela del coche, una boa salta desde el interior y muerde al protagonista al instante.

Tras escapar ileso de la propiedad, el conductor debe dirigirse a toda velocidad hacia el taller Pay 'n' Spray más cercano para legalizar la propiedad del automóvil. El trámite de registro cuesta 6,750 dólares dentro del juego, una cantidad bastante accesible frente al enorme valor estético y cinematográfico de este deportivo.

Estadísticas y rendimiento del deportivo en las calles de Leonida

En el apartado técnico, el Mitsubishi Eclipse 1995 destaca por su notable velocidad punta y su rápida respuesta al pisar el acelerador. Estas cualidades lo convierten en una alternativa sumamente eficaz para desplazarse por las autopistas de Leonida y dejar atrás a las patrullas durante las persecuciones de alto riesgo.

Por el contrario, el bólido presenta una carrocería frágil que sufre daños severos ante cualquier choque o impacto frontal contra otros vehículos. Tampoco conviene conducirlo fuera del pavimento, ya que su tracción sobre tierra o arena disminuye drásticamente y complica el control en caminos irregulares.

Los datos del GTA VI sobre el Mitsubishi Eclipse. Foto: Rockstar Games

De acuerdo con los registros internos del título, estas son las métricas oficiales que definen el desempeño del Mitsubishi Eclipse 1995 sobre el camino:

Velocidad: 7.2

7.2 Aceleración: 7. 6

Manejo en asfalto: 5. 8

Manejo todoterreno: 1. 9

Resistencia: 3. 0

Con estas cifras, el automóvil verde privilegia la agilidad urbana y los arranques explosivos por encima de la resistencia física ante colisiones. Quienes dominen su conducción sobre el asfalto disfrutarán de uno de los homenajes cinematográficos más emblemáticos dentro del universo de GTA VI.