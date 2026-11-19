El lanzamiento mundial de Grand Theft Auto VI (GTA VI) desató este jueves 19 de noviembre una ola masiva de ausentismo laboral y escolar en diversos países. Tras 13 años de espera, millones de jugadores solicitaron permisos, fingieron enfermedades o faltaron a clases para estrenar el título desde los primeros minutos de su disponibilidad.

El videojuego debutó gradualmente durante la madrugada, aunque comenzó a operar horas antes en Nueva Zelanda. Miles de usuarios cambiaron la configuración regional de sus consolas hacia ese país para adelantar su acceso y evitar spoilers en redes sociales antes del estreno oficial en sus territorios.

La portada oficial del GTA VI. Foto: Rockstar Games

En el terreno financiero, la sexta entrega de la franquicia facturó más de 1.5 mil millones de dólares en preventa. Esta cifra superó cualquier estreno previo de Hollywood o del gaming, acercando el proyecto a su rentabilidad frente a un costo de producción estimado en 2 mil millones de dólares, monto que rebasa por 500 millones la construcción del Burj Khalifa.

El "virus del GTA" dispara solicitudes de ausencia a nivel global

El fenómeno, bautizado en redes como la "virus del GTA", impactó directamente la operación de miles de empresas internacionales. Un análisis de la firma de recursos humanos BrightHR sobre 70 mil compañías del Reino Unido reveló que 1.2 millones de empleados pidieron el día libre este 19 de noviembre, y el 4.6 por ciento reconoció abiertamente que faltaría para jugar.

De acuerdo con reportes de la BBC, los trabajadores británicos tramitaron alrededor de 83 mil días libres entre noviembre y diciembre con el mismo propósito. En lugar de viajar o realizar actividades recreativas, los aficionados destinaron sus vacaciones anuales a completar la campaña principal del juego, cuya duración ronda las 50 horas.

El llamado 'virus GTA VI' se esparció en el mundo con ausentismo. Foto: Rockstar Games

La plataforma global de empleo Remote confirmó que la tendencia se extendió por Europa, Asia y América. A nivel mundial, las solicitudes de permiso para el día del estreno repuntaron un 32 por ciento frente al mismo jueves del año anterior, con ausencias de entre uno y cinco días consecutivos para maratonear la historia.

España encabezó el incremento europeo con un salto del 44 por ciento en peticiones de descanso laboral. Registros similares ocurrieron en Estados Unidos, Francia, Irlanda e India, consolidando el estreno de GTA VI como un evento cultural capaz de alterar la productividad cotidiana en múltiples husos horarios.

Impacto en México y advertencias de la Ley Federal del Trabajo

En México, el título se desbloqueó en punto de las 00:00 horas de este jueves con precios de $1,499 pesos en su edición estándar y $1,879 pesos en la definitiva. Aunque el país carece de cifras oficiales sobre inasistencias vinculadas al estreno, la conversación digital reflejó desvelos masivos, cambios informales de turno y faltas en escuelas.

Muchos trabajadores mexicanos intentaron empatar permisos entre el jueves 19 y el viernes 20 de noviembre para alargar el descanso posterior al megapuente de la Revolución Mexicana. Al mismo tiempo, especialistas en comercio local advirtieron una caída temporal en la asistencia a cines y restaurantes, compensada por un repunte en pedidos de comida a domicilio.

El estreno de GTA VI también causó furor en México. Foto: Rockstar Games

Ante el aumento de consultas sobre permisos laborales, expertos legales recordaron las sanciones que establece la Ley Federal del Trabajo (LFT). Faltar sin autorización faculta al patrón para descontar el salario del día junto con la parte proporcional del séptimo día, además de cancelar bonos de puntualidad y levantar actas administrativas.

Si bien una sola falta injustificada no basta para terminar la relación laboral, inventar emergencias médicas o presentar incapacidades falsas conlleva consecuencias graves. La legislación mexicana clasifica estas prácticas como falta de probidad, causal suficiente para ejecutar un despido justificado sin derecho a indemnización para el trabajador.