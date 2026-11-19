Mandy, un personaje secundario de Grand Theft Auto VI (GTA VI), desató un fenómeno viral en redes sociales a pocas horas del estreno mundial del videojuego este jueves 19 de noviembre. Aunque Rockstar Games omitió su imagen en los tráileres oficiales, esta inquilina de Leonida Keys superó en búsquedas digitales a Lucia Caminos, protagonista femenina de la entrega.

El impacto de este personaje no jugable surgió de su peculiar interacción con Jason Duval durante los primeros compases de la campaña principal. La combinación de su personalidad directa, los misterios ocultos en su vivienda y el interés por descubrir su identidad real convirtieron su breve escena en el tema más comentado entre la comunidad gamer.

Mandy cautivó a los jugadores de GTA VI. Foto: Rockstar Games

Tras el revuelo provocado en plataformas digitales, trascendió que dos mujeres dieron vida a Mandy mediante actuación de voz y escaneo corporal. Esta nota contiene spoilers sobre la trama inicial de GTA VI, por lo que conviene avanzar bajo discreción si todavía no exploras el primer capítulo del título.

La misión Pipework, la teoría oscura y el supuesto romance

Mandy aparece específicamente en Pipework, la séptima misión del primer capítulo de la historia. Ella renta una propiedad perteneciente a Brian Heder, veterano del contrabando en los Cayos de Leonida para quien trabaja Jason Duval, quien acude al domicilio con la orden de cobrar el alquiler atrasado.

Vestida con shorts de mezclilla y una blusa blanca anudada, la inquilina rechaza pagar la deuda hasta que Jason repare su fregadero averiado. Durante el recorrido por la vivienda, Mandy coquetea abiertamente con el protagonista, critica la gestión de Brian como casero y llama "semental" al joven antes de permitirle trabajar.

Mandy forma parte de la historia de GTA VI. Foto: Rockstar Games

La charla revela también que Mandy investigó previamente a Jason mediante Snapmatic, la red social ficticia del universo del juego. Además, obtuvo datos gracias al bartender del bar Rusty Anchor, de quien supo que el protagonista mantiene una exnovia en prisión, detalle que despierta evidentes celos en ella.

Más allá del coqueteo, los jugadores impulsaron en foros una teoría que señala a Mandy como una posible asesina en serie. Al destapar la tubería del fregadero, Jason extrae un objeto idéntico a un dedo humano que ella arrebata sin dar explicaciones, mientras su patio exhibe rastros de ácido y una fosa recién cavada.

Mandy superó en búsquedas a Lucia tras el estreno de GTA VI. Foto: Rockstar Games

Pese a la contundencia de estas pistas visuales, la hipótesis permanece sin confirmación oficial dentro de la narrativa del título. El guion no aclara el origen del dedo ni presenta pruebas directas que incriminen al personaje durante esa misión, dejando la interpretación abierta para futuros descubrimientos en el mapa.

Otra duda frecuente entre los usuarios gira en torno a la posibilidad de iniciar un romance con ella. El juego bloquea cualquier vínculo sentimental con Mandy, pues las opciones de diálogo solo modifican frases aisladas y ella termina molesta tras la reparación, manteniendo el eje amoroso exclusivamente entre Jason y Lucia.

Las dos mujeres detrás de Mandy en Grand Theft Auto VI

La oleada de búsquedas sobre el personaje reveló este jueves 19 de noviembre que Rockstar Games empleó el talento de dos mujeres para construir a Mandy. La actuación de voz y la captura de movimiento recayeron en Lexie Shoaibi, modelo y actriz estadounidense de origen iraní que debutó en los videojuegos con este papel.

Shoaibi celebró el lanzamiento del título mediante una publicación en Instagram, donde afirmó que interpretar a Mandy resultó "muy divertido". El estudio incluyó su nombre dentro de los créditos oficiales del reparto, sumando este proyecto a sus participaciones previas en producciones como Dashboard Light (2016), The Good Fight (2017) y Atom (2021).

Lexie Shoaibi es una de las actrices que da vida a Mandy. Foto de IG: Lexie Shoaibi

Por otro lado, la modelo y creadora de contenido Marissa DuBois, conocida en plataformas digitales como Reality with Riss, aseguró que prestó su apariencia física para el personaje. Radicada en Miami, la influencer difundió un video del escaneo corporal realizado por Rockstar Games junto con una frase sobre el hermetismo de la producción.

En su cuenta oficial, DuBois escribió: "Cuando te llevan a hacer escaneos corporales pero no te dicen qué personaje vas a ser…", y respondió con complicidad cuando sus seguidores la llamaron Mandy. Aunque Rockstar Games aún no confirma oficialmente su colaboración, los fanáticos vinculan de inmediato su rostro con la célebre inquilina de Leonida Keys.