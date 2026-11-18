A tan solo unas horas de que Grand Theft Auto VI debute en el mercado americano, el primer cuello de botella digital se ha presentado en los servidores de PlayStation luego de que cientos de usuarios reportaron fallas e interrupciones en PlayStation Network (PSN) que impiden iniciar sesión, acceder a la tienda digital y descargar contenidos.

El incidente se presenta a menos de 10 horas de que GTA VI debute en el mercado del Este, el primero Estados Unidos que recibirá el ansiado juego después de 13 años de la última entrega. La situación se ha vuelto un dolor de cabeza para los usuarios dado que incluso los juegos físicos solo tienen un código que deben cambiar en la tienda digital.

El hecho de tener que descargar el juego ha llevado a que millones de jugadores saturen simultáneamente los servidores de Sony tras publicarse las primeras reseñas que colocan al título en la cima histórica de la crítica, esto luego de que los embargos de las reseñas fueron liberados a primera hora de este miércoles al cumplirse el 19 de noviembre en Nueva Zelanda.

De acuerdo con registros de la plataforma de monitoreo DownDetector, los reportes de fallas escalaron rápidamente alrededor de las 13:00 y 14:00 horas (tiempo del Este), alcanzando picos de hasta 1,400 incidencias concentradas principalmente en la autenticación de cuentas y el acceso a la PlayStation Store.

Ante las quejas en redes sociales y foros, la compañía japonesa reconoció las intermitencias en su portal de soporte advirtiendo a los jugadores: "Es posible que tengas dificultades para iniciar juegos, aplicaciones u otras funciones de red. Estamos tratando de resolver el problema lo más pronto posible. Gracias por tu paciencia".

Para evitar estos problemas, Sony y Xbox habían habilitado una predescarga del juego desde el pasado 10 de noviembre.