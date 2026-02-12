¿Adiós Instagram y Google Maps? TikTok lanza feed para descubrir lugares cerca de ti

TikTok acaba de lanzar una nueva función para todas aquellas personas que pasan horas en la aplicación buscando recomendaciones del mejor café de la ciudad o qué hacer este fin de semana.

Todo apunta a que la plataforma quiere convertirse en la nueva guía turística personal, pues empezará a implementar un nuevo feed local diseñado específicamente para que los usuarios encuentren contenido que ocurre a la vuelta de la esquina.

Este movimiento no es casualidad. Con esta actualización, la red social de origen chino entra en competencia con el mapa de Instagram y la búsqueda en Google Maps, ya que no será necesario ir de una aplicación a otra mientras los usuarios planean su próxima salida.

¿Qué es exactamente el nuevo feed local?

El concepto es sencillo: TikTok creó una pestaña adicional que funciona de forma independiente a Para ti y Siguiendo. La compañía dijo en un comunicado que el objetivo es que sea "aún más fácil enterarse de lo último en restaurantes, tiendas, museos y eventos imprescindibles" de un lugar concreto.

Al activar este feed, el algoritmo dejará de mostrar bailes de creadores al otro lado del mundo y se enfocará en mostrar videos de gente que está en la misma ciudad (o incluso colonia) compartiendo sus compras, sus experiencias en eventos locales o la reseña del restaurante que acaba de abrir.

Así luce el nuevo feed local de TikTok. TikTok vía Europa Press

¿Cómo funciona y quiénes pueden usarlo?

Para mantener la seguridad de su comunidad, TikTok precisó en su comunicado que estableció reglas muy claras sobre quién puede acceder a esta función y cómo se activa:

Solo para mayores de 18 años : Por motivos de seguridad y protección de menores, esta función está restringida a adultos.

: Por motivos de seguridad y protección de menores, esta función está restringida a adultos. Es opcional: El feed no se activará a la fuerza . La plataforma confirmó que la función está desactivada por defecto y el usuario decide cuándo encenderla.

. La plataforma confirmó que la función está desactivada por defecto y el usuario decide cuándo encenderla. Cuentas públicas : Solo los usuarios que tengan configurada su cuenta como pública podrán ver y ser parte de este ecosistema local.

: Solo los usuarios que tengan configurada su cuenta como pública podrán ver y ser parte de este ecosistema local. Basado en ubicación: Como es lógico, el feed depende totalmente de los datos de ubicación.

Por ahora, TikTok comenzó a implementar este feed local de manera gradual, iniciando en Estados Unidos. Como suele suceder con estas grandes actualizaciones, se espera que tras un periodo de prueba y ajuste, la función se extienda al resto del mundo, incluyendo México y otros países.

¿La nueva función pone en riesgo la privacidad?

El tema de la ubicación siempre genera dudas en los usuarios; sin embargo, la empresa explicó que esta información solo se recoge en el momento exacto en que se usa la aplicación y siempre y cuando se haya habilitado el feed local previamente.

Este enfoque es muy similar al que implementó Meta el año pasado con el mapa de Instagram. Aquella herramienta permitía ver 'reels' e historias etiquetadas con ubicación en las últimas 24 horas. TikTok ahora busca perfeccionar esa fórmula, haciendo que el contenido sea más fácil de consumir y, sobre todo, más útil para los comercios locales que buscan clientes en su zona.

Instagram también compite en la ubicación de sitios cercanos. Meta

¿Por qué sería amenaza para Google Maps e Instagram?

Durante años, Google Maps fue el rey indiscutible de las reseñas de lugares. Luego, Instagram se convirtió en el sitio favorito para ver ‘lo bonito’ de un restaurante antes de ir. Pero TikTok tiene una ventaja sobre ambas: el video corto y auténtico.

Para las nuevas generaciones, leer una reseña de texto en Google resulta menos atractivo que ver un video de 15 segundos donde alguien muestra la comida real, el ambiente y el precio.

Según reportes de medios especializados como TechCrunch, los usuarios jóvenes están utilizando cada vez más las redes sociales como buscadores principales, desplazando a los motores de búsqueda tradicionales.

Google Maps fue por años el lugar preferido para leer reseñas de lugares. Google Play Store

Con información de Europa Press.