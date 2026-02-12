Qué sabemos de MAX, la app de mensajería que Rusia creó para reemplazar a WhatsApp

Rusia confirmó el bloqueo total de WhatsApp, la aplicación de mensajería más popular del mundo, propiedad de Meta, e hizo una recomendación puntual a sus ciudadanos: es hora de mudarse a MAX, la alternativa nacional respaldada por el Estado.

MAX es una alternativa accesible, un servicio de mensajería en desarrollo, un servicio de mensajería nacional, y está disponible en el mercado para los ciudadanos como alternativa"

Para el usuario común, la transición de una app a otra parece simple, pero en el tablero de la geopolítica representa un paso decisivo hacia la creación de una infraestructura de comunicaciones ‘soberana’. A continuación explicamos qué hay detrás de este cambio.

Rusia confirmó el bloque total de WhatsApp, de Meta. Foto: Canva

¿Por qué Rusia bloqueó WhatsApp?

La salida de WhatsApp de los teléfonos rusos no sucedió de la noche a la mañana. De acuerdo con el vocero del Kremlin Dmitri Peskov, la medida se tomó debido a la "falta de voluntad" de Meta para cumplir con la legislación rusa.

Y es que durante los últimos seis meses, las autoridades rusas aumentaron la presión sobre la empresa estadounidense, exigiendo -entre otras cosas- que compartiera información con las fuerzas del orden.

Las razones oficiales del Kremlin

Agencia Rusa de Supervisión de las Telecomunicaciones de Rusia (Roskomnadzor) ha dicho en reiteradas ocasiones que plataformas extranjeras como WhatsApp han sido utilizadas para "organizar actos terroristas, reclutar a sus autores y cometer fraudes".

Además, la justicia rusa ha multado repetidamente a la aplicación de Meta por no eliminar contenido prohibido y por carecer de una oficina de representación local que responda ante las leyes del país.

Desde agosto de 2024, las restricciones ya habían comenzado, imposibilitando las llamadas de voz. Finalmente, con la eliminación de los dominios de WhatsApp del registro nacional, la aplicación ha quedado inaccesible para los más de 100 millones de usuarios en Rusia, a menos que utilicen una Red Privada Virtual (VPN).

Rusia acusa a Meta de no atender las leyes locales. Canva

MAX: La apuesta por una app de mensajería nacional

Ante el vacío dejado por WhatsApp, el gobierno ruso promueve intensamente a MAX. Según las declaraciones oficiales, MAX no es solo una aplicación de chat, sino un servicio de mensajería nacional en desarrollo que busca "simplificar y mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos".

¿Qué ofrece esta nueva aplicación?

A diferencia de las aplicaciones occidentales, MAX está diseñada para integrarse con diversos servicios gubernamentales rusos.

El Kremlin la define como una "alternativa accesible" y soberana, que garantiza que la infraestructura de comunicaciones no dependa de empresas extranjeras que, según su visión, se niegan a cooperar con las normativas locales de seguridad.

De acuerdo con la información disponible en la Play Store de Google, estas son sus principales funciones:

Mensajería instantánea ( chats individuales y grupales).

individuales y grupales). Canales de difusión de noticias y comunicados oficiales .

. Llamadas de voz y videollamadas cifradas bajo estándares locales.

bajo estándares locales. Integración con Gosuslugi (portal de trámites y servicios estatales ).

(portal de ). Notificaciones oficiales y gestión de documentos ciudadanos.

ciudadanos. Sistema de pagos MAX Pay (compatible con tarjetas Mir).

(compatible con tarjetas Mir). Almacenamiento en la nube en servidores nacionales.

en servidores nacionales. Cifrado de datos supervisado por agencias de seguridad rusas.

Sincronización de contactos mediante identidad digital estatal.

mediante identidad digital estatal. Acceso a servicios públicos (pago de multas, impuestos y servicios).

MAX fue desarrollada por la Agencia Rusa de Supervisión de las Telecomunicaciones de Rusia (Roskomnadzor) Google Play Store

¿Ya reaccionó Meta al bloqueo de WhatsApp en Rusia?

A pesar de las promesas de eficiencia, la llegada de MAX ha encendido las alarmas entre críticos y expertos en privacidad. Mientras que el gobierno insiste en que la plataforma es segura y necesaria para combatir el crimen, Meta y otros observadores internacionales tienen una visión muy distinta.

Mediante un comunicado, la empresa propietaria de WhatsApp afirmó que el bloqueo es un esfuerzo por "llevar a la gente a una aplicación de vigilancia estatal". Aseguran que aislar a la población de una comunicación privada y segura es un retroceso que vulnera la seguridad de los ciudadanos.

Sin embargo, las autoridades rusas han desestimado estas acusaciones como falsas. Argumentan que la medida es una respuesta necesaria ante la negativa de las tecnológicas estadounidenses de colaborar en investigaciones de fraude y terrorismo.

Para los críticos, el hecho de que MAX sea una herramienta estatal implica que el cifrado y la privacidad de las conversaciones podrían estar comprometidos, permitiendo al Estado rastrear a los usuarios de manera directa.

Críticos y expertos en ciberseguridad alertaron que los datos de ciudadanos en MAX podrían estar comprometidos Google Play Store

¿Rusia busca un internet ‘soberano’?

Este movimiento contra WhatsApp es la pieza más reciente en un rompecabezas más grande. Rusia ya restringe plataformas como Facebook, Instagram, YouTube y Snapchat. El objetivo final parece ser la creación de un ecosistema digital donde las empresas extranjeras se sometan por completo a las leyes locales o desaparezcan del mercado.

Incluso aplicaciones como Telegram, que han ganado terreno tras el declive de WhatsApp, se encuentran bajo una presión similar. El mensaje del Kremlin es claro: en tiempos de conflicto y tensiones internacionales, la infraestructura de comunicación debe ser controlada por el Estado.

Para los rusos, el uso de aplicaciones globales se vuelve cada día más difícil y peligroso legalmente. Aunque muchos siguen recurriendo a las VPN para saltar los bloqueos, la promoción masiva de MAX indica que el futuro de la comunicación en el país será, por definición, una experiencia estrictamente nacional y supervisada.

Con información de Reuters.