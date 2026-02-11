¿Regresa Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja? Esto es lo que debes saber 

El aniversario número 30 de Pokémon continúa generando conversación entre fans y ahora un nuevo rumor apunta al posible regreso de dos de los títulos más recordados de la franquicia: Pokémon Rojo Fuego y Pokémon Verde Hoja.

Las versiones, lanzadas originalmente para Game Boy Advance como remakes de la primera generación, habrían sido mencionadas en filtraciones recientes vinculadas a los anuncios que rodean el Día de Pokémon 2026, fecha que suele concentrar novedades de videojuegos, anime y productos conmemorativos.

Aunque la información no cuenta con confirmación oficial, el tema volvió a tomar fuerza tras un mensaje publicado por el conocido filtrador Riddler_Khu, figura recurrente dentro de la comunidad Pokémon por adelantar contenidos previos a su anuncio formal.

El mensaje que reactivó el rumor

A través de redes sociales, el leaker compartió la frase They will return soon~ acompañada de las carátulas de Pokémon Rojo Fuego y Pokémon Verde Hoja, lo que fue interpretado por la comunidad como una pista directa sobre su relanzamiento.

El mensaje, aunque críptico, bastó para que otros insiders comenzaran a difundir información adicional relacionada con posibles características del lanzamiento.

La conversación se da en un contexto donde la franquicia comenzó a celebrar su 30º aniversario con campañas globales, incluyendo un comercial especial durante el Super Bowl y la iniciativa digital enfocada en que los fans compartan su criatura favorita.

Lady Gaga compartió una imagen con su pokemon favorito Instagram

¿Dónde será relanzado Pokemon?

Entre los datos filtrados —no confirmados por The Pokémon Company ni por Nintendo— se menciona que los juegos podrían llegar a Nintendo Switch en formato digital.

A diferencia de otros clásicos retro incluidos dentro de bibliotecas por suscripción, los reportes señalan que estos títulos:

Se lanzarían por separado

Serían de pago individual

No formarían parte del catálogo de Nintendo Switch Online

Esto sugiere una estrategia comercial similar a otros relanzamientos clásicos vendidos de manera independiente dentro de la eShop.

¿Tendrá compatibilidad con Pokemon Home?

Otro de los elementos mencionados en las filtraciones apunta a la posible integración con Pokémon HOME, la nube oficial que permite transferir y almacenar criaturas entre distintas entregas.

De confirmarse, esta compatibilidad permitiría:

Guardar Pokémon capturados en los remakes

Transferirlos a títulos más recientes

Mantener colecciones activas dentro del ecosistema actual

La conectividad intergeneracional se ha convertido en uno de los valores más demandados por los jugadores, especialmente en relanzamientos de entregas clásicas.

El posible precio filtrado

Sobre el costo, tampoco existe información oficial. Sin embargo, algunos reportes dentro de la comunidad sitúan el precio estimado en 30 dólares por juego dentro de Nintendo Switch.

La cifra coincide con otros relanzamientos retro vendidos de forma individual, aunque hasta ahora se mantiene como un dato especulativo sin respaldo corporativo.

Sin confirmación oficial… por ahora

Pese al volumen de conversación que ha generado la filtración, ninguna de las compañías involucradas ha anunciado formalmente el regreso de Pokémon Rojo Fuego ni de Pokémon Verde Hoja.

Tampoco existe ventana de lanzamiento, materiales promocionales ni registros en tiendas digitales que validen el proyecto.

En el pasado, algunos rumores ligados a Riddler_Khu han resultado acertados, aunque otros no se han concretado, por lo que la información se mantiene en el terreno de la especulación.

Parte del contexto del 30 aniversario

El posible relanzamiento se inscribe dentro de un año clave para la franquicia. Pokémon ha comenzado a desplegar iniciativas globales por su 30 aniversario, incluyendo campañas audiovisuales, eventos en videojuegos móviles y activaciones con celebridades.

Los remakes de Kanto representan, además, uno de los puntos de entrada más accesibles para nuevas generaciones, al reinterpretar la historia original de la saga con mecánicas modernizadas.