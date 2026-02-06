¿Diseño adictivo y menores en riesgo? Las claves de por qué la Comisión Europea investiga a TikTok

La Comisión Europea ha determinado de forma preliminar que TikTok incumple la Ley de Servicios Digitales (DSA por sus siglas en inglés) al utilizar un diseño adictivo que fomenta comportamientos compulsivos entre sus usuarios, con un impacto especialmente preocupante en menores de edad.

Así lo señaló el Ejecutivo comunitario tras una investigación en profundidad que podría derivar en sanciones económicas de hasta el 6 % de la facturación global de la compañía si no se aplican cambios estructurales en la plataforma.

UE contra TikTok Getty.

¿Por qué Europa considera TikTok como adictivo?

Según Bruselas, el funcionamiento de TikTok se basa en una combinación de elementos como el desplazamiento infinito, la reproducción automática de vídeos, las notificaciones push y un sistema de recomendaciones altamente personalizado.

Estas características están diseñadas para maximizar el tiempo de permanencia del usuario, dificultando la desconexión voluntaria y reforzando patrones de consumo prolongado de contenido digital.

La investigación preliminar concluye que TikTok no evaluó de manera adecuada los riesgos sistémicos que este diseño puede generar sobre el bienestar físico y mental de sus usuarios.

La Comisión subraya que, al “recompensar” constantemente al usuario con nuevos estímulos, la aplicación favorece un estado cognitivo descrito como “modo piloto automático”, en el que disminuye el autocontrol y se refuerza la conducta repetitiva.

Diversas investigaciones científicas analizadas por Bruselas indican que este tipo de dinámicas puede provocar comportamientos compulsivos, así como aumentar el riesgo de ansiedad, estrés y depresión, especialmente en poblaciones jóvenes.

Uno de los aspectos más críticos del informe es que TikTok habría ignorado indicadores clave del uso problemático, como el tiempo de conexión nocturno, la frecuencia de apertura de la aplicación y otros patrones que permiten detectar una posible dependencia digital.

UE contra TikTok Getty.

TikTok, una red de la que los jóvenes son el principal mercado

Estudios citados por fuentes comunitarias, realizados en países como Francia y Polonia, así como investigaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), revelan que TikTok es la red social más utilizada por adolescentes de entre 14 y 18 años después de la medianoche, y que mantiene una elevada penetración entre niños de 7 a 12 años, incluso durante el horario escolar.

En cuanto a las medidas de protección existentes, la Comisión considera que las herramientas actuales de gestión del tiempo de pantalla y los controles parentales no cumplen su función.

El informe señala que estas opciones son fáciles de desactivar, presentan baja fricción y requieren un nivel de implicación técnica y temporal por parte de los padres que limita su eficacia. En consecuencia, Bruselas sostiene que TikTok no ha adoptado medidas razonables, proporcionadas y efectivas para mitigar los riesgos derivados de su diseño.

Paralelamente, la Comisión mantiene abierta una investigación sobre el sistema de verificación de edad de la plataforma.

Las autoridades europeas sospechan que los mecanismos actuales no garantizan una protección real de los menores frente a contenidos inadecuados, lo que podría suponer una vulneración adicional de la normativa comunitaria.

UE contra TikTok Getty.

¿Qué pide Europa a TikTok para dejar de ser "adictiva"?

Ante este escenario, Bruselas considera que TikTok debe introducir cambios estructurales en el diseño básico de su servicio. Entre las recomendaciones figuran la desactivación progresiva del desplazamiento infinito, la implementación de descansos obligatorios de pantalla, incluso durante la noche, y una revisión profunda del algoritmo de recomendaciones para reducir su potencial adictivo.

No obstante, la UE aclara que estas conclusiones no prejuzgan el resultado final del procedimiento.

La vicepresidenta europea de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, advirtió que la adicción a las redes sociales puede tener efectos perjudiciales en el desarrollo mental de niños y adolescentes, y recordó que la Ley de Servicios Digitales establece la responsabilidad directa de las plataformas sobre los impactos que generan en sus usuarios dentro de la Unión Europea.