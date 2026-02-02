¿Tu suscripción de Xbox ahora incluye cómics? El crossover de Sea of Thieves que no viste venir

Durante años, Xbox Game Pass ha acostumbrado a sus usuarios a sumar videojuegos, expansiones y beneficios digitales. Sin embargo, a finales de enero apareció un agregado poco habitual dentro del ecosistema de Xbox: cómics.

El responsable de este cruce inesperado es Sea of Thieves, cuyo universo narrativo acaba de dar el salto al formato webtoon con una serie original que no requiere consola para disfrutarse.

Se trata de Sea of Thieves: The Last Bite, un cómic digital que debutó el 27 de enero en la versión en inglés de Webtoon y que llega acompañado de beneficios cruzados para los suscriptores de Xbox Game Pass. La propuesta marca un movimiento poco común: integrar lectura digital dentro de una suscripción pensada, en principio, para videojuegos.

Un cómic que amplía el mundo pirata, fuera del control

Lejos de adaptar misiones conocidas o personajes populares del juego, The Last Bite presenta una historia completamente nueva dentro del universo de Sea of Thieves. La trama gira en torno a una tripulación inédita, un barco condenado al naufragio y un misterio que pone a prueba la lealtad del grupo.

El cómic se publica en formato vertical, pensado para leerse desde el celular, y arranca con cinco episodios ya disponibles. Acción, exploración y peligro funcionan como ejes narrativos, manteniendo el espíritu del videojuego, pero sin depender de la experiencia previa del jugador.

Esta decisión convierte a la serie en un contenido accesible para dos públicos distintos: quienes ya conocen el mundo pirata de Rare y quienes llegan por primera vez a él a través de la lectura.

Sea of Thievs XBOX

¿Quiénes están detrás de The Last Bite?

El proyecto está ilustrado por Rhoald Marcellius y escrito por Chris Allcock, guionista que ya ha trabajado con narrativas relacionadas con Sea of Thieves. El estilo visual mantiene una estética colorida y expresiva, cercana al tono caricaturesco del juego, pero adaptada al ritmo propio del cómic digital.

Más que un simple producto derivado, la serie funciona como una extensión narrativa que explora nuevas situaciones y personajes sin interferir directamente con la experiencia interactiva del videojuego.

Game Pass y Webtoon: beneficios que cruzan plataformas

El lanzamiento del cómic no llega solo. Como parte de la colaboración, los usuarios de Xbox Game Pass —en cualquier nivel de suscripción— pueden acceder por tiempo limitado a beneficios dentro de Webtoon:

1 mes de Webtoon Premium sin costo

100 créditos mensuales para desbloquear episodios

para desbloquear episodios 10 créditos adicionales

Lectura sin anuncios

Descuentos en episodios

Cupón del 15% en la tienda de Webtoon para compras seleccionadas

La promoción puede canjearse desde el Centro de beneficios en consolas Xbox, la app de Xbox en PC o la aplicación móvil, y estará disponible del 27 de enero al 13 de febrero de 2026.

Sea of Thievs Especial

La lectura también desbloquea contenido en el juego

El cruce entre plataformas no es unidireccional. Las personas suscritas a Webtoon Premium también reciben un beneficio dentro del videojuego: un emote exclusivo de Sea of Thieves.

Para obtenerlo, es necesario registrarse antes del 13 de febrero. El código de canje se entregará el 17 de febrero a través del Coupon Box dentro de la app de Webtoon y podrá activarse directamente en el juego.

Más que un extra: una nueva forma de expandir el juego

Este tipo de colaboraciones refleja una tendencia cada vez más visible en la industria del entretenimiento digital: los universos de videojuegos ya no se expanden solo con DLC o secuelas, sino también mediante formatos narrativos alternativos como cómics, series y documentales.

En este caso, el cómic funciona tanto como puerta de entrada al mundo de Sea of Thieves como un valor agregado para quienes ya forman parte de Game Pass. La lectura se convierte así en otra forma de explorar el universo pirata, sin necesidad de tomar el timón.

Para los suscriptores de Xbox, la pregunta queda abierta: si la biblioteca de juegos ya se amplió a los cómics, ¿qué otro tipo de contenido podría sumarse después?

bgpa