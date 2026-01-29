YouTube saca la escoba y elimina decenas de canales con videos generados por IA 

Una serie de canales especializados en videos generados con inteligencia artificial (IA) desaparecieron de YouTube apenas una semana después de que la plataforma anunciara un endurecimiento en sus políticas para frenar la difusión de contenido repetitivo y de baja calidad.

Canales con millones de suscriptores fuera de línea

Entre los casos más notorios está Cuentos Fascinantes, que acumulaba más de 5.9 millones de suscriptores y alrededor de mil 200 millones de visualizaciones con videos inspirados en Dragon Ball. Tampoco aparece ya Imperio de Jesús, un canal de contenido religioso que superaba los 5.8 millones de suscriptores.

Además, al menos otros 16 canales fueron eliminados o permanecen activos pero sin ningún video publicado. Es el caso de Héroes de Fantasía, que conserva 2.48 millones de suscriptores pese a no mostrar contenido disponible.

Cambios en la distribución y el algoritmo

La desaparición de estos canales se produjo días después de que YouTube informara que reducirá de forma activa la distribución de videos generados con IA considerados repetitivos o de baja calidad, como parte de sus objetivos operativos rumbo a 2026. La compañía adelantó que trabaja en sistemas similares a los que ya emplea para combatir el spam y el clicbait, con impacto directo en las recomendaciones y el feed de los usuarios.

El anuncio coincide con un informe de la plataforma Kapwing, publicado en noviembre, que estima que entre 21% y 33% de los videos que aparecen en el feed de YouTube son contenidos generados por IA catalogados como baja calidad o brainrot. Para el análisis, la empresa creó un perfil nuevo y registró los primeros 500 videos mostrados por el algoritmo.

Países con mayor consumo de contenido IA

El estudio también señala que España es el país con más suscriptores a este tipo de canales, con más de 20.2 millones. Ocho de los 100 canales más populares del país están especializados en contenidos de IA de baja calidad. Le siguen Egipto, con 17.9 millones de suscriptores, y Estados Unidos, con 14.4 millones.

En términos de visualizaciones, España ocupa el quinto lugar a nivel mundial, con 2 mil 520 millones de reproducciones, por detrás de Egipto, Estados Unidos y Corea del Sur, que encabeza la lista con 8 mil 450 millones.

Qué permiten las políticas y por qué desaparecen los canales

YouTube ya contaba con políticas contra el reused content y el spam dentro de su Programa de Socios, que permiten retirar la monetización o cerrar canales cuando se detecta producción masiva, automatizada o sin valor añadido. Sin embargo, la compañía confirmó recientemente que reforzará la detección algorítmica y, sobre todo, la reducción de la distribución de este tipo de videos, no solo su desmonetización.

En este contexto, la desaparición de canales puede responder a tres escenarios:

Eliminación directa por incumplir las políticas.

por incumplir las políticas. Retiro voluntario de los creadores ante cambios en la monetización.

de los creadores ante cambios en la monetización. Despublicación total de los videos manteniendo activo el canal, lo que explica que algunos conserven millones de suscriptores sin contenido visible.

De acuerdo con prácticas habituales de la plataforma, YouTube no detalla públicamente cada acción de cumplimiento por razones de seguridad, aunque confirma que los suscriptores se mantienen aun cuando los videos son retirados.

El auge de contenidos generados por IA de baja calidad ha sido señalado tanto por firmas de análisis como por la propia industria como un factor que deteriora la experiencia del usuario, razón por la cual el endurecimiento anunciado apunta a limitar su alcance y visibilidad, más que a prohibir de forma general el uso de inteligencia artificial.

«pev»