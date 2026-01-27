Leon S. Kennedy vuelve a escena en 'Resident Evil Requiem'

A un mes de su lanzamiento, Resident Evil Requiem comienza a revelar detalles clave sobre su jugabilidad y la forma en que se reparten las tareas entre sus dos protagonistas. Mientras Grace Ashcroft representa una experiencia más vulnerable y estratégica, Leon S. Kennedy vuelve como el combatiente experimentado del juego, recuperando mecánicas que marcaron su paso por Resident Evil 4, ahora adaptadas a una entrega más ambiciosa dentro de la franquicia.

Un regreso marcado por la experiencia

Los nuevos detalles fueron compartidos a través del Blog de PlayStation, donde se profundiza en cómo se juega con Leon en este nuevo capítulo. A diferencia de entregas anteriores, Resident Evil Requiem apuesta por contrastar dos estilos de supervivencia claramente diferenciados, y el de Leon está construido desde su historial dentro de la saga.

El director del juego, Koshi Nakanishi, explicó que el personaje carga con el peso de casi tres décadas enfrentando brotes biológicos, tragedias y sacrificios personales.

“Leon lleva casi 30 años en esto. Ha vivido tragedias y grandes sacrificios, y es un peso muy grande el que lleva consigo”, señaló el creativo.

Esta experiencia no solo se refleja en la narrativa, sino también en su diseño visual y en su forma de interactuar con el entorno.

Un Leon más serio y menos impulsivo

De acuerdo con Nakanishi, el personaje presenta una personalidad más pesimista en comparación con versiones anteriores. Este cambio busca reflejar el desgaste acumulado tras años de misiones extremas, sin convertirlo en un personaje pasivo.

El rediseño de Leon responde a esta intención: su apariencia es más sobria y su actitud menos impulsiva, pero su eficacia en combate es mayor. El resultado es un protagonista que no improvisa, sino que ejecuta con precisión.

El regreso del sistema de mejoras de armas

Uno de los elementos más destacados de su jugabilidad es la reintroducción del sistema de mejoras de armamento, una mecánica directamente heredada de Resident Evil 4 y ausente en algunas entregas posteriores.

En Resident Evil Requiem, Leon puede mejorar sus armas en distintos apartados, entre ellos:

Velocidad de recarga

Tasa de disparo

Precisión

Potencia



Capacidad del cargador

Este sistema refuerza su perfil como combatiente veterano y ofrece mayor control sobre el estilo de juego, permitiendo adaptar el armamento a distintas situaciones de riesgo.

Inventario amplio y gestión de recursos

Otra diferencia clave entre los protagonistas está en el espacio de inventario. Leon contará con un almacenamiento casi tan amplio como el maletín 7x10 visto en Resident Evil 4, lo que le permite cargar más armas, munición y objetos clave.

En contraste, Grace Ashcroft dispone únicamente de ocho espacios, lo que obliga a una gestión mucho más restrictiva de los recursos.

Esta asimetría define desde el inicio el rol de cada personaje: mientras Grace debe evitar el enfrentamiento directo, Leon puede permitirse combatir y explorar con mayor libertad.

Combate cuerpo a cuerpo y parries

Cuando la munición escasea, Leon no queda indefenso. En lugar del tradicional cuchillo, ahora porta un hacha de mano, una herramienta que amplía sus opciones de combate y exploración.

Con ella puede:

Atacar a corta distancia

Realizar parries , al estilo de Resident Evil 4

, al estilo de Resident Evil 4 Abrir puertas y armarios inaccesibles para Grace

Ejecutar eliminaciones silenciosas

Eso sí, el arma requiere mantenimiento, ya que será necesario afilarla periódicamente para mantener su eficacia.

Materiales clásicos y fabricación tradicional

Otra diferencia importante entre ambos protagonistas está en el sistema de creación de objetos. Mientras Grace utiliza sangre de enemigos como recurso para fabricar, Leon mantiene un enfoque más clásico.

El personaje recurre a pólvora, piezas metálicas y materiales comunes, una mecánica que recuerda directamente a Resident Evil 2 Remake. Esta elección refuerza su identidad como agente entrenado, acostumbrado a operar con recursos convencionales.

Enfrentamientos más favorables para Leon

Las diferencias entre ambos estilos se vuelven especialmente visibles durante los combates. Enemigos que representan un riesgo elevado para Grace pueden ser enfrentados con mayor solvencia por Leon.

Incluso armas enemigas que antes suponían un problema, como sierras mecánicas, ahora pueden ser contrarrestadas mediante parries. Tras desarmar al rival, Leon puede usar la sierra en su contra, una mecánica que subraya su dominio del combate cuerpo a cuerpo.

Fecha de lanzamiento y plataformas

Resident Evil Requiem llegará al mercado el 27 de febrero, con lanzamiento simultáneo en: PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC

A pocas semanas de su estreno, la información revelada apunta a un enfoque más profundo en la identidad de cada protagonista, con Leon como eje del combate directo y la exploración avanzada.