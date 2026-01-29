PlayStation Plus: juegos gratis de febrero 2026 para PS5 y PS4

Los suscriptores de PlayStation ya pueden conocer los cuatro videojuegos que llegarán sin costo adicional a PlayStation Plus durante febrero de 2026. A partir del lunes 2 de febrero, los usuarios de PS5 y PS4 podrán descargar nuevos títulos incluidos en todos los niveles del servicio —Essential, Extra y Premium—, mientras que los juegos de enero aún estarán disponibles por tiempo limitado.

Cuándo se pueden descargar los juegos de febrero

Los videojuegos de PlayStation Plus febrero 2026 estarán disponibles a partir del 2 de febrero y podrán añadirse a la biblioteca personal de los usuarios hasta el 2 de marzo.

Por otro lado, quienes aún no lo han hecho tienen hasta el lunes 2 de febrero para reclamar los títulos correspondientes a enero de 2026, ya que una vez pasada esa fecha dejarán de estar disponibles.

Los juegos gratis de PlayStation Plus en febrero 2026

Sony confirmó que el catálogo del mes estará compuesto por cuatro títulos, con opciones exclusivas para PS5 y otros compatibles tanto con PS5 como con PS4. Esta es la lista completa:

Undisputed – PS5

– Subnautica: Below Zero – PS5, PS4

– Ultros – PS5, PS4

– Ace Combat 7: Skies Unknown – PS4

Todos los títulos pueden descargarse sin costo adicional siempre que la suscripción esté activa, independientemente del plan contratado.

Undisputed Especial

Undisputed: boxeo realista en nueva generación

Uno de los juegos más destacados del mes es Undisputed, un título exclusivo para PS5 que apuesta por una representación realista del boxeo profesional. El juego ya había sido anticipado gracias a una filtración considerada fiable, y ahora se confirma como parte del catálogo mensual.

Undisputed se enfoca en mecánicas técnicas, animaciones detalladas y un sistema de golpes que prioriza la estrategia sobre el combate arcade. Su inclusión refuerza la tendencia de PlayStation Plus a sumar títulos recientes y de alto perfil al servicio.

Subnautica: Below Zero y la supervivencia en un planeta helado

Para quienes prefieren experiencias de exploración y supervivencia, Subnautica: Below Zero representa uno de los puntos fuertes del mes. Ambientado en el planeta 4546B, el juego amplía el universo de Subnautica con nuevos biomas, criaturas y mecánicas.

El título ha sido reconocido por su enfoque en la exploración submarina, la gestión de recursos y la narrativa ambiental, consolidándose como una de las experiencias de supervivencia más valoradas de los últimos años.

Ultros: ciencia ficción con identidad visual marcada

La propuesta más experimental del mes llega con Ultros, un juego de ciencia ficción que destaca por su estilo artístico psicodélico, diseñado por El Huervo, conocido por su trabajo en Hotline Miami.

Además, la banda sonora fue compuesta e interpretada por Ratvader (Oscar Rydelius), lo que refuerza la atmósfera de bucle narrativo y exploración. Ultros combina acción, plataformas y un diseño no lineal que lo distingue dentro del catálogo mensual.

Ace Combat 7: combate aéreo a gran escala

El cierre del mes lo aporta Ace Combat 7: Skies Unknown, un simulador de combate aéreo desarrollado por Bandai Namco. Disponible para PS4, el juego permite pilotar algunos de los cazas más avanzados del mundo, con misiones que mezclan realismo, narrativa militar y acción intensa.

Aunque no es un lanzamiento reciente, Ace Combat 7 sigue siendo una referencia dentro del género por su apartado técnico y su enfoque cinematográfico en los combates aéreos.

Hasta cuándo se pueden reclamar los juegos

Juegos de febrero 2026: disponibles del 2 de febrero al 2 de marzo

disponibles Juegos de enero 2026: disponibles hasta el lunes 2 de febrero

Una vez añadidos a la biblioteca, los títulos permanecerán accesibles mientras la suscripción a PlayStation Plus se mantenga activa.