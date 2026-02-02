Nintendo y Metroid: el rumor de una posible película basada en Metroid Prime

El nombre de Metroid volvió a colocarse en el centro de la conversación, esta vez fuera de las consolas. Un reporte difundido por el informante de la industria Daniel Richtman, conocido como DanielRPK, apunta a que Nintendo estaría desarrollando una película basada en la franquicia, con una posible inspiración directa en la saga Metroid Prime. Aunque la información no ha sido confirmada de manera oficial, su publicación provocó una rápida reacción en medios especializados y comunidades de fans.

Hasta el momento, no existe información confirmada sobre el estudio involucrado, el equipo creativo o el reparto, y la propia Nintendo no ha emitido comentarios al respecto. Aun así, el reporte se suma a una serie de movimientos recientes que evidencian el interés sostenido de la compañía por expandir sus propiedades intelectuales más allá del terreno de los videojuegos.

El contexto: Nintendo y su expansión hacia Hollywood

El surgimiento del rumor no ocurre en el vacío. En 2023, The Super Mario Bros. Movie se convirtió en un fenómeno global al recaudar más de 1.36 mil millones de dólares en taquilla, consolidándose como la adaptación cinematográfica de un videojuego más exitosa de la historia. Ese resultado marcó un punto de inflexión para Nintendo en su relación con la industria del cine.

En noviembre de 2025, la empresa presentó a inversionistas una estrategia que contemplaba una “cadencia de lanzamiento constante” de películas, acompañada de una diapositiva donde se mostraban proyectos ya anunciados y al menos dos títulos adicionales sin nombre. Entre los proyectos confirmados figuraban The Super Mario Galaxy Movie y una adaptación cinematográfica de The Legend of Zelda.

Dentro de ese contexto, la posibilidad de que Metroid se sume a la lista aparece como un paso lógico dentro del crecimiento del catálogo cinematográfico de Nintendo.

El impulso de Metroid Prime 4: Beyond

Otro factor que da peso al momento del rumor es el lanzamiento reciente de Metroid Prime 4: Beyond, ocurrido el 4 de diciembre de 2025 para Nintendo Switch y Switch 2. El título representó el regreso de una de las subseries más influyentes de la franquicia y fue recibido con críticas generalmente positivas.

Diversos análisis destacaron:

El diseño atmosférico de sus escenarios

La escala visual del mundo de juego

La fidelidad al diseño clásico de exploración de la saga

Algunas reseñas, sin embargo, también señalaron limitaciones en la narrativa y una estructura más lineal respecto a entregas previas. Aun así, el juego reactivó el interés global por el universo de Metroid, encabezado por la cazarrecompensas Samus Aran.

El reparto soñado por los fans y los nombres que circulan

Como suele ocurrir con este tipo de reportes, las especulaciones no tardaron en trasladarse al terreno del casting. En redes sociales y foros especializados, los fans comenzaron a proponer posibles actrices para interpretar a Samus Aran en una eventual adaptación cinematográfica.

Entre los nombres más mencionados destacan:

Brie Larson , conocida por su papel como Capitana Marvel

, conocida por su papel como Capitana Marvel Charlize Theron, recurrentemente asociada a roles de acción y ciencia ficción

En el caso de Larson, la especulación se ve reforzada por su vínculo actual con Nintendo, ya que está programada para dar voz a Rosalina en The Super Mario Galaxy Movie, cuyo estreno está previsto para abril de 2026. Esa relación ha sido suficiente para alimentar teorías, aunque no existe confirmación alguna sobre conversaciones formales.

Antecedentes: Metroid y el cine

Esta no es la primera vez que Metroid aparece vinculado al cine. A principios de la década de los 2000, circularon rumores sobre una posible adaptación dirigida por John Woo, proyecto que nunca llegó a concretarse.

Más recientemente, distintos reportes han señalado que Universal habría mostrado interés en los derechos de la franquicia como parte de un universo cinematográfico expandido vinculado a Mario, aunque esos planes tampoco han sido confirmados públicamente.

Una estrategia cinematográfica con múltiples frentes

Mientras el futuro de Metroid permanece en el terreno de los rumores, Nintendo ya tiene otros proyectos en marcha. La adaptación en acción real de The Legend of Zelda, dirigida por Wes Ball, se encuentra actualmente en rodaje en Nueva Zelanda y tiene previsto su estreno para el 7 de mayo de 2027.

La película cuenta con Shigeru Miyamoto y Avi Arad como productores, y será distribuida por Sony Pictures. Este proyecto apunta a un tono épico y fantástico, distinto al enfoque familiar de Mario.