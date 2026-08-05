OpenAI rebasa los mil millones de usuarios y refuerza su estrategia de IA accesible

OpenAI anunció que ya superó los mil millones de usuarios activos en sus servicios de inteligencia artificial, un crecimiento impulsado por la expansión de ChatGPT, la reducción de costos de sus modelos más avanzados y una estrategia enfocada en hacer la IA más útil, rápida y accesible para personas y empresas.

OpenAI alcanzó un nuevo hito en la industria de la inteligencia artificial al superar los mil millones de usuarios activos en todo el mundo, consolidándose como una de las plataformas tecnológicas con mayor crecimiento a nivel global.

La empresa dirigida por Sam Altman dio a conocer la cifra en una publicación oficial, donde también informó que sus modelos de IA ya son utilizados por más de dos millones de empresas, reflejando la acelerada adopción de herramientas como ChatGPT tanto en el ámbito personal como empresarial.

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El crecimiento forma parte de la estrategia de OpenAI para desarrollar una inteligencia artificial cada vez más útil y accesible. Según la compañía, el objetivo no se limita a crear modelos más potentes, sino a ofrecer mejores capacidades a un menor costo y con mayor eficiencia para los usuarios.

Como parte de esa estrategia, OpenAI anunció una importante reducción en los precios de sus modelos más avanzados. La empresa disminuyó 80% el costo de GPT-5.6 Luna y 20% el de GPT-5.6 Terra, con el propósito de facilitar el acceso a desarrolladores, empresas y organizaciones que integran inteligencia artificial en sus productos y servicios.

Asimismo, explicó que GPT-5.6 Sol incorpora un modo rápido capaz de procesar tareas hasta 2.5 veces más veloz que la modalidad estándar, ofreciendo una alternativa para quienes priorizan velocidad sin modificar el nivel de inteligencia del modelo.

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La tecnológica señaló que estos ajustes no representan únicamente una reducción de precios, sino una ampliación de las opciones disponibles para equilibrar rendimiento, velocidad, confiabilidad y costos, dependiendo de las necesidades de cada usuario.

OpenAI apuesta por una IA más eficiente

Además de los cambios comerciales, OpenAI destacó avances en la optimización de su infraestructura tecnológica. La compañía explicó que sus propios modelos de inteligencia artificial han contribuido a mejorar los sistemas internos que permiten operar ChatGPT y otros servicios.

Entre los resultados más relevantes se encuentra una reducción de 20% en los costos de operación del software que da soporte a sus modelos de IA. También informó mejoras en los procesos de generación de respuestas, incrementando más de 15% la eficiencia en la producción de tokens, uno de los principales indicadores del rendimiento de los modelos generativos.

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La empresa añadió que también ha desarrollado sistemas de enrutamiento más inteligentes, una mejor administración del contexto durante las conversaciones, herramientas más robustas para desarrolladores y un diseño de producto que reduce la cantidad de pasos necesarios para completar tareas.

ChatGPT incrementa su uso entre los usuarios

OpenAI aseguró que el crecimiento de la plataforma no solo se refleja en el número de usuarios registrados, sino también en la intensidad con la que utilizan sus servicios.

De acuerdo con la compañía, seis meses después de registrarse, los usuarios envían aproximadamente 50% más mensajes al día y utilizan ChatGPT para casi el doble de tipos de tareas en comparación con sus primeras semanas de uso.

Este comportamiento confirma que la inteligencia artificial generativa continúa expandiendo su presencia en actividades cotidianas, educación, programación, productividad, investigación, creación de contenido y atención al cliente.

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La competencia en inteligencia artificial entra en una nueva etapa

El anuncio de OpenAI se produce en un momento de intensa competencia dentro del mercado global de la inteligencia artificial, donde empresas como Google, Anthropic, Meta, Microsoft y xAI aceleran el desarrollo de nuevos modelos generativos y herramientas para consumidores y empresas.

En este contexto, OpenAI busca diferenciarse no solo mediante modelos más avanzados, sino también ofreciendo menores costos, mayor velocidad de respuesta y mejoras continuas en la experiencia del usuario.

Con más de mil millones de usuarios activos y una creciente adopción empresarial, la compañía fortalece su posición como uno de los principales actores de la nueva economía impulsada por inteligencia artificial, en una etapa donde la eficiencia, la accesibilidad y la utilidad práctica serán factores decisivos para mantener el liderazgo.