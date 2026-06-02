Registro de línea de celular 2026: ¿qué aplicaciones no podrás usar si no registras tu número?

Millones de usuarios en México tienen hasta el 30 de junio de 2026 para registrar su línea telefónica y vincularla con su CURP. Aunque el trámite parece sencillo, no realizarlo podría traer consecuencias que van más allá de perder el servicio de telefonía móvil, ya que numerosas aplicaciones dependen del número celular para verificar la identidad de sus usuarios.

La medida forma parte de la estrategia impulsada por el Gobierno de México para combatir delitos como la extorsión y el fraude telefónico. El registro es obligatorio para todas las líneas activas adquiridas antes del 9 de enero de 2026. Quienes incumplan enfrentarán la suspensión temporal de su línea.

Datos no obligados para registro de línea en México. Especial

¿Qué aplicaciones dejarán de funcionar si no registras tu número celular antes de julio de 2026?

La suspensión de una línea telefónica no implica que las aplicaciones desaparezcan del dispositivo. Sin embargo, muchas plataformas dependen del número celular para enviar códigos de seguridad, autenticar usuarios o recuperar cuentas.

Los usuarios que no vinculen su línea celular con su CURP enfrentarán la suspensión del servicio y dejarán de contar con:

Llamadas

Mensajes de texto SMS

Datos móviles

La principal afectación será la imposibilidad de recibir mensajes SMS o llamadas de verificación, un requisito que utilizan miles de servicios digitales para confirmar la identidad de sus usuarios.

Entre las aplicaciones que podrían presentar limitaciones se encuentran:

WhatsApp

Telegram

Llave MX

SAT Móvil

IMSS Digital

App CDMX

Redes sociales con cuentas vinculadas al número celular, como Facebook, Instagram y TikTok

Aplicaciones de transporte como Uber y DiDi, cuando requieran procesos de verificación

Registro de línea celular 2026: ¿qué aplicaciones no podrás usar si no registras tu número? Especial

¿Por qué las apps bancarias podrían bloquear algunas funciones si no registras tu celular?

Las aplicaciones financieras son otro de los sectores que podrían resentir los efectos de la suspensión de líneas telefónicas.

Actualmente, la mayoría de los bancos utiliza sistemas de autenticación de dos factores mediante SMS para aprobar transferencias, registrar dispositivos nuevos, recuperar contraseñas o confirmar operaciones sensibles.

Si el usuario deja de recibir mensajes de texto, algunas funciones de seguridad podrían verse limitadas o requerir procesos adicionales de validación.

Las aplicaciones de instituciones bancarias, billeteras digitales y plataformas de pago dependen del número telefónico para proteger las cuentas de los usuarios. Por ello, una línea suspendida podría complicar operaciones habituales relacionadas con movimientos financieros, cambios de dispositivo o recuperación de accesos.

Registro de línea celular 2026: ¿qué aplicaciones no podrás usar si no registras tu número? Captura de pantalla

El Gobierno federal ha explicado que el objetivo del registro es asociar cada línea a un titular identificado mediante la CURP para facilitar investigaciones relacionadas con delitos telefónicos.

No obstante, organizaciones especializadas en derechos digitales han expresado preocupaciones sobre la protección de datos personales y la efectividad de este tipo de medidas para reducir delitos como la extorsión.

La recomendación de las autoridades y operadores telefónicos es completar el registro antes del 30 de junio de 2026 para evitar restricciones y mantener activa la línea celular.

Registro de línea celular 2026: ¿qué aplicaciones no podrás usar si no registras tu número? Captura de pantalla

Un trámite que podría evitar problemas digitales

El registro de la línea celular no solo busca fortalecer los mecanismos de identificación de los usuarios, también pretende mantener la continuidad de servicios que forman parte de la vida cotidiana. Desde aplicaciones de mensajería hasta herramientas financieras y plataformas gubernamentales, gran parte de la actividad digital actual depende de un número telefónico activo.

Por ello, realizar el trámite dentro del plazo establecido permitirá conservar el acceso a funciones esenciales y evitar complicaciones relacionadas con la verificación de identidad o la recuperación de cuentas en el futuro.