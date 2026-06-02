¿Eres de los que cuidan su teléfono por años y no lo cambian hasta que de plano ya no da más? Si tienes un modelo antiguo, esta información te interesa bastante. Como pasa de forma regular, Meta hace limpieza técnica en sus sistemas para que la aplicación sea más segura y reciba funciones nuevas.

El problema es que, a partir del 1 de junio y julio 2026, varios modelos de iPhone y Android muy conocidos en México van a dejar de recibir estas actualizaciones.

Los teléfonos más viejos ya no tienen la potencia necesaria para aguantar las herramientas modernas que los programadores crean mes con mes. Revisa la siguiente lista para saber si te tocará renovar equipo pronto.

¿Tu teléfono está en la lista? WhatsApp frena sus funciones en estos celulares Canva

La lista de celulares que ya no se van a actualizar

Si tu teléfono aparece aquí abajo, significa que ya cumplió su ciclo de vida útil para la aplicación de mensajería:

Modelos Android

(Requieren obligatoriamente Android 5.0 o superior para seguir al día)

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Ace 4 y Galaxy Core II.

Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Ace 4 y Galaxy Core II. Motorola: Moto G (1ª gen), Moto E (1ª gen) y Moto X (1ª gen).

Moto G (1ª gen), Moto E (1ª gen) y Moto X (1ª gen). Sony: Xperia Z, Xperia M, Xperia E1, Xperia L y Xperia SP.

Xperia Z, Xperia M, Xperia E1, Xperia L y Xperia SP. LG: Optimus G, Optimus L5, Optimus L7 II, L70 y L90.

Optimus G, Optimus L5, Optimus L7 II, L70 y L90. Huawei: Ascend P6, Ascend G6 y Ascend Y530.

Ascend P6, Ascend G6 y Ascend Y530. HTC: One M7, Desire 500, 300 y 601.

Modelos iPhone

(Requieren obligatoriamente el sistema iOS 15.1 o superior)

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5s

iPhone 5c

Cualquier modelo anterior a los mencionados.

¿Tu teléfono está en la lista? WhatsApp frena sus funciones en estos celulares Reuters

¿Qué pasa si tu teléfono se quedó en esta lista?

Hay un mito muy común y es pensar que la aplicación va a desaparecer de tu pantalla o que tus chats se van a borrar por completo. No te preocupes, no funciona así. Lo que pasa en realidad es que el software de WhatsApp en tu teléfono se queda congelado en su versión actual.

Al no poder actualizarse, tu dispositivo se perderá de todas las herramientas nuevas que Meta lance en el futuro. Podrás seguir enviando mensajes normales por un tiempo, pero la aplicación empezará a dar fallas poco a poco cuando tus amigos te manden cosas que tu teléfono viejito ya no pueda leer.

El verdadero peligro está en la seguridad. Las actualizaciones sirven para tapar agujeros del sistema y proteger tus datos personales. Al dejar de recibir estos parches, tus conversaciones se vuelven más vulnerables a filtraciones de privacidad.

¿Tu teléfono está en la lista? WhatsApp frena sus funciones en estos celulares Europa Press

¿Hay alguna solución para no perder tus chats?

Si encontraste tu teléfono en el listado, ve directo al menú de ajustes o configuración de tu celular y revisa si tienes alguna actualización de sistema pendiente.

A veces desactivamos las descargas automáticas y el equipo se queda estancado en una versión vieja, cuando en realidad sí puede dar un paso más. Si tu celular se actualiza a las versiones requeridas, el problema se termina.

Si entras a revisar y el sistema te confirma que tu teléfono ya no se puede actualizar más, las opciones oficiales se terminan. La plataforma no ofrece trucos ni permisos especiales para saltarse estas reglas de fábrica. Si quieres seguir chateando de forma segura y sin fallas, la única alternativa real será pasar tu cuenta a un teléfono más actual.