Lady Gaga sorprende al cantar con Jigglypuff

La celebración por los 30 años de Pokémon tuvo uno de sus momentos más comentados durante la transmisión del Super Bowl LX, donde la franquicia presentó un comercial especial que reunió a celebridades internacionales, elementos de nostalgia y referencias directas a su universo animado.

Entre las participaciones que más conversación generaron estuvo la de Lady Gaga, quien protagonizó una secuencia musical junto a Jigglypuff, personaje reconocido por su vínculo con el canto dentro de la saga. El anuncio funcionó como el arranque oficial de la campaña global con la que la marca conmemora tres décadas de historia dentro del entretenimiento.

Un comercial que marca el inicio del aniversario

El spot fue diseñado como pieza inaugural de la campaña titulada What’s Your Favorite?, iniciativa que invita a fans de distintas generaciones a compartir cuál es su Pokémon favorito. La estrategia busca reforzar el vínculo emocional entre la franquicia y su comunidad global, subrayando el impacto cultural que ha tenido desde su lanzamiento en 1996.

La decisión de estrenar el anuncio durante el Super Bowl respondió al alcance masivo del evento, considerado uno de los escaparates publicitarios más importantes del año, donde marcas y estudios concentran lanzamientos de alto perfil dirigidos a audiencias internacionales.

Lady Gaga y Jigglypuff: el número musical

Dentro del comercial, Lady Gaga aparece situada en un estudio de grabación, espacio que sirve como punto de encuentro entre el universo musical de la artista y el imaginario de Pokémon. En la secuencia, Jigglypuff comparte micrófono con la cantante en una escena que mezcla performance pop con animación digital.

El momento funciona como guiño a la identidad escénica de Gaga y a la característica principal del personaje, conocido por interpretar canciones que duermen a quienes lo escuchan. Tras la emisión del anuncio, el clip se convirtió en uno de los fragmentos más replicados en redes sociales y plataformas de video.

Celebridades que se suman a la campaña

El comercial también integró la participación de figuras provenientes de distintos territorios culturales, ampliando el alcance generacional de la campaña. Entre los invitados se encuentran Trevor Noah, Jisoo, Charles Leclerc, Lamine Yamal, Maitreyi Ramakrishnan y Young Miko.

Cada uno aparece acompañado de su Pokémon favorito, compartiendo breves interacciones que conectan sus identidades públicas con el universo de la franquicia.

Nostalgia y nuevas generaciones

El concepto creativo del anuncio fue construido sobre la convivencia entre nostalgia y renovación. La presencia de personajes clásicos convive con celebridades contemporáneas, generando una narrativa que busca conectar tanto con seguidores históricos como con audiencias jóvenes.

La pieza audiovisual alterna escenarios digitales, estudios musicales y espacios estilizados que refuerzan la vigencia de la marca dentro del entretenimiento global.

Un calendario de celebraciones durante 2026

La campaña What’s Your Favorite? no se limita al comercial del Super Bowl, sino que marca el inicio de un calendario más amplio de actividades que se desarrollarán a lo largo del año.

Entre las acciones previstas se encuentran eventos especiales por el Pokémon Day, lanzamientos de productos conmemorativos y experiencias digitales diseñadas para la comunidad global de jugadores y coleccionistas. Estas iniciativas serán coordinadas por The Pokémon Company International como parte de la estrategia de aniversario.

Un escaparate global para la franquicia

La emisión del anuncio dentro del Super Bowl funcionó como plataforma de posicionamiento para la marca en un contexto mediático de alto alcance.

El evento deportivo concentra audiencias televisivas millonarias y representa un espacio clave para estrenos culturales y campañas internacionales. La presencia de Pokémon en este escenario refuerza su estatus como una de las franquicias más longevas y transversales dentro de la industria del entretenimiento.

