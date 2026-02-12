Los niños y el sarampión

México tiene 9 mil 74 casos de sarampión registrados, de los cuales 26 % se han presentado en 2026, de acuerdo con el doctor Francisco Moreno, infectólogo del Centro Médico ABC. Somos el país del continente americano donde el rebrote de la enfermedad es mayor. Le siguen EU y Canadá. Estamos en riesgo de perder el estatus de eliminación del sarampión, si no se controla la transmisión antes de la revisión de abril 2026.

Llevamos 28 defunciones por el rebrote de la enfermedad. De ese total, 17 son de niños menores de siete años, según la panista Laura Esquivel, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Senado.

Nacieron cuando ya gobernaba la 4T, pero ahora resulta que es culpa de Felipe Calderón, de acuerdo con la versión de Zoé Robledo, director del IMSS, en la mañanera.

Al hablar de gobiernos anteriores a Andrés Manuel López Obrador, dijo que no aplicaron en forma suficiente la segunda dosis de la vacuna contra esa enfermedad. El funcionario puso especial énfasis en el sexenio del panista.

Salomón Chertorivski, exsecretario de Salud en los últimos años de Calderón, le reviró fuerte en X. Escribió: “La deshonestidad profesional de Zoé Robledo, responsable del IMSS, no me sorprende. En 2012 la cobertura contra el sarampión era de 98.5% (primera dosis) y de 91.8% (segunda).

En 2024, destacó, la administración de López Obrador, y en particular “el inepto de López-Gatell”, la dejó en 79.8% y 68.9 por ciento. “No son mis datos, sino información de la Organización Panamericana de la Salud”, aclaró.

La senadora Esquivel fue contundente: no cuadra que todo sea culpa de Calderón. Y se fue contra el gobierno de la transformación: “El regreso del sarampión no es casualidad y no es un accidente. Es culpa de la negligencia del gobierno que prefirió invertir el dinero en negocios de sus compadres, en megaobras y trenes que se descarrilan, en lugar de invertirlo en vacunas para nuestros niños y niñas. Si hay dinero para petróleo a Cuba, ¿por qué no hay dinero para enviar vacunas a cada región del país?, preguntó.

* El discurso de la reducción de 42% en los homicidios en México es desmentido cotidianamente por la violenta realidad que vivimos. Ayer le tocó nuevamente a Sinaloa. Fueron encontrados otros seis cuerpos a bordo de una camioneta abandonada en Culiacán. Agregue que en El Limoncito, al norte de la capital del estado, se produjo un enfrentamiento con la Marina, que dejó un presunto criminal muerto y 11 detenidos. Seguimos sin noticias de cinco de los 10 mineros secuestrados en una mina canadiense al sur de ese estado. Los otros cinco fueron brutalmente asesinados. La versión oficial del secuestro es que el grupo de Los Chapitos confundió a los mineros con criminales del grupo antagónico de La Mayiza.

Ricardo Anaya , coordinador de los senadores del PAN, dice que hay testimonios de las propias familias en el sentido de que los fueron a levantar a los dormitorios y que la empresa estaba siendo extorsionada por el crimen organizado. “Lo que estamos viendo es una mentira sistemática del gobierno en temas de seguridad. De manera cotidiana engañan a la gente diciendo que ha disminuido la violencia y negando este tipo de casos”, dijo.

Y aseguró que si sumamos los homicidios dolosos, con los desaparecidos y otra categoría que ahora llaman “delitos que atentan contra la vida”, se verá que no hay absolutamente ninguna disminución en la violencia. “El promedio, en este sexenio, es de 149 muertes/desaparecidos por día. En el sexenio anterior el promedio fue de 153 diarios. Por mucho los datos más altos y más alarmantes en la historia”, aseveró.

Y remató: “Este maquillaje de las cifras, donde ellos exclusivamente se concentran en los homicidios dolosos, es mentira”.

* Saúl Monreal enfrenta una de las decisiones más difíciles de su vida. Su máxima aspiración, hoy por hoy, es buscar la candidatura a gobernador de Zacatecas. El dilema es que su hermano David, quien apoya a otra aspirante (Verónica Díaz) es el mandatario en turno, y Morena ya subió a sus estatutos la prohibición de heredar cargos a familiares.

La presidenta Sheinbaum le pide que se espere seis años. “Lo estoy valorando”, declaró Saúl en el Senado.

De lo que sí está convencido es que es injusto que lo hagan a un lado por apellidarse Monreal. Dijo más: “Tendré que agotar el proceso interno en Morena y ver cómo viene la convocatoria… voy a esperar, no se me va la vida. No es un reto ni un desafío a la presidenta, a quien respeto mucho. Me pueden incluir en la encuesta. A lo mejor salgo en cuarto lugar. No tengo problema. Sólo digo que es un derecho legítimo y es constitucional.

— ¿Descarta postularse por otro partido?, preguntamos.

— En este momento, sí. No hay ninguna invitación de otro partido… si en la convocatoria sale la prohibición, pues ya estaré también definiendo, respondió.