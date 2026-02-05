¿Fan de Pokémon? Así es el nuevo parque en Tokio que ya tiene boletos agotados

PokéPark Kanto abre sus puertas en Tokio

El primer parque temático permanente dedicado a Pokémon abrió este jueves en Tokio, con divertidas atracciones y una zona boscosa que invita a los visitantes a cumplir su misión: “¡Atrápalos ya!”.

Las entradas para este nuevo atractivo turístico de Japón, pensado para aprovechar una afluencia récord de viajeros extranjeros, ya están agotadas para los próximos dos meses.

Los visitantes del PokéPark Kanto, situado dentro de Yomiuri Land, el parque de atracciones más grande de Tokio, son recibidos por estatuas del inconfundible ratón eléctrico amarillo Pikachu y otras criaturas de la franquicia.

Un fenómeno cultural nacido en los videojuegos

Pokémon es uno de los principales productos culturales japoneses de exportación. Comenzó en 1996 como un videojuego para la consola Game Boy de Nintendo.

Inspirado en la tradición infantil japonesa de coleccionar insectos en verano, el juego consiste en capturar y entrenar para la batalla a cientos de compañeros Pokémon, muchos de los cuales se asemejan a animales con habilidades especiales según su tipo.

Desde entonces, el fenómeno evolucionó hasta alcanzar gran popularidad mundial, con:

Series de anime

Películas

Un juego de cartas coleccionables

La aplicación de realidad aumentada Pokémon Go

Atracciones y requisitos del parque

El PokéPark Kanto cuenta con dos áreas principales:

Una zona exterior montañosa, de casi medio kilómetro de largo, repleta de figuras de Pokémon. Una ciudad inspirada en los videojuegos, con tiendas y atracciones temáticas.

Para acceder a la zona boscosa, los visitantes deben ser capaces de subir 110 escalones sin ayuda, según la página web oficial del parque.

Turismo récord y planes de expansión

En 2025, Japón recibió un número récord de turistas, pese a la fuerte caída de visitantes chinos en diciembre debido a una disputa diplomática entre ambos países.

Otro gran parque temático, Universal Studios Japan, en Osaka, anunció el mes pasado que también prevé crear atracciones temáticas de Pokémon, aunque sin ofrecer más detalles.

El PokéPark Kanto es el primer parque temático permanente de la franquicia, aunque no el primer antecedente: entre 2005 y 2006 operaron de forma temporal dos PokéPark en Nagoya y Taipéi, los cuales cerraron tras periodos limitados de funcionamiento.

La franquicia más rentable del mundo

El nuevo complejo es desarrollado por The Pokémon Company, empresa fundada en 1998 y participada por Nintendo, Game Freak y Creatures Inc., responsable de la gestión global de la marca.

De acuerdo con estimaciones ampliamente citadas por la industria del entretenimiento, Pokémon es la franquicia mediática más rentable del mundo, con ingresos acumulados superiores a 90 mil millones de dólares, impulsados principalmente por:

Mercancía licenciada

Videojuegos

El juego de cartas coleccionables

