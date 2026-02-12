La seguridad hemisférica en Washington

La relación con el Comando Nortes la definió el propio general Trevilla.

El secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla Trejo, y el de la Marina, el almirante Raymundo Morales, estuvieron ayer en Washington para mantener reuniones con el Comando Norte del Departamento de Guerra de la Unión Americana y para participar en la reunión con todos los secretarios de defensa del hemisferio, con participación de altos mandos de 34 países, incluyendo México.

La relación con el Comando Norte, quizá la más añeja y efectiva que tiene México con Estados Unidos en términos de seguridad, la definió el martes en el aniversario del Día de la Fuerza Aérea el propio general Trevilla: “En este sentido, dijo, el vínculo que mantenemos con el Departamento de Guerra de Estados Unidos, a través de su Comando Norte, es sólido y fuerte, porque se basa en valores que compartimos las Fuerzas Armadas, como el honor, la lealtad, el respeto y el patriotismo. Valores que, aplicados bajo los principios acordes a la política exterior mexicana en los que se basa nuestra relación bilateral y que son la reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y a la soberanía territorial, nos permiten alcanzar objetivos comunes en beneficio de la población de ambos países”.

Así es esa relación y así se debe mantener y reforzar. En el encuentro mantenido con todos los secretarios de defensa del hemisferio y convocado por el Departamento de Guerra de los Estados Unidos se trata de ir más allá. El encuentro se centró en la seguridad compartida y las operaciones de Estados Unidos en la región. Se habló de seguridad fronteriza, tráfico de armas, fentanilo, drones no tripulados y desmantelamiento de redes criminales, cooperación judicial, aduanera y lucha contra la impunidad, con énfasis en los “resultados concretos” exigidos por la administración Trump.

Todo ello está en la Estrategia de Defensa Nacional (NDS) que dio a conocer el Departamento de Guerra de Estados Unidos el 23 de enero pasado y de la que hablamos aquí el día 27. Decíamos que es un documento clave para entender la nueva configuración geopolítica global, se enlaza con la estrategia de seguridad nacional que divulgó a fines de noviembre el Departamento de Estado y en ella se le otorga a México un papel que no puede ser ignorado.

La NDS prioriza en la doctrina América Primero y se centra en la protección del territorio estadundiense y en la defensa hemisférica. Sus amenazas se concentran en Rusia, China y en lo que denominan actores no estatales, poniendo especial énfasis en las organizaciones narcoterroristas.

La NDS se sostiene, dice el documento, en tres pilares: defender el Homeland (el territorio) estadunidense, disuadir a China en el Indo-Pacífico y restaurar su dominancia en el Hemisferio Occidental. Se compromete a mantener un arsenal nuclear moderno, desarrollar ciberdefensas sólidas y crear y desplegar el sistema Golden Dome para contrarrestar amenazas aéreas, drones y misiles balísticos.

Pero el objetivo inmediato y central es la defensa del Hemisferio Occidental, contemplando en ello la seguridad fronteriza, marítima y el control de territorios como el Canal de Panamá, el golfo de México, Groenlandia y la rutas del Caribe/Atlántico Sur. Garantiza el acceso militar y comercial a estos puntos para prevenir la injerencia china en infraestructuras críticas e insta a sus aliados regionales a contribuir más, y advierte de ejercer “la disuasión” ante la negativa a hacerlo.

El papel de México en esa estrategia hemisférica es central por el énfasis en la frontera compartida y por el peso que la NDS le da a los grupos narcoterroristas. La estrategia exige explícitamente a México y Canadá prevenir la llegada de ilegales y de criminales a territorio estadunidense. De lo contrario, dice que proveerá al presidente Trump de “opciones militares creíbles” para neutralizar narcoterroristas “dondequiera que estén”, incluso en territorio extranjero.

Advierte, también, sobre amenazas coordinadas (por ejemplo, de China y/o Rusia, sumados a los cárteles con el tema del fentanilo) y urge a obtener resultados concretos en el debilitamiento de grupos criminales en América Latina, bajo advertencia de una intervención directa. Asimismo, como le habíamos adelantado, América del Sur se integra como espacio de control hemisférico para bloquear expansiones rivales: de alguna forma se integran el Comando Norte (donde participan México y Canadá) con el Comando Sur, donde están el resto de los países de la región, incluyendo el Caribe. La visión del documento se denomina la “paz a través de la fuerza”: se plantea negociar desde superioridad.

Contempla operaciones contra narcoterroristas, con la autorización presidencial para ejecutar golpes quirúrgicos contra cárteles en México y América Latina “si los gobiernos locales fallan en controles fronterizos”, incluye el uso de fuerzas especiales, drones y ciberataques para neutralizar líderes y redes transnacionales. Plantea, además, el intercambio de inteligencia en tiempo real sobre cárteles y migrantes. Establece que sus aliados deben invertir entre dos y tres por ciento del PIB en defensa. México, incluyendo la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, destina hoy sólo 0.7% del PIB a tareas de defensa.

Eso es lo que se habla en otros foros y de lo que se habló ayer en Washington, esos son los temas determinantes en la seguridad. Por cierto, hay que ser muy estúpido para argumentar que todo esto se debe ignorar y no se debe participar en estos u otros encuentros relacionados con la “ultraderecha trumpista”.