YouTube no busca generar adicción, sostiene Google ante jurado en Los Ángeles

La defensa de Google afirmó el martes que su filial YouTube no buscó hacer intencionalmente adictiva la plataforma para niños, en el segundo día de un juicio en Estados Unidos que podría marcar un precedente para cientos de casos contra las gigantes tecnológicas.

YouTube “no quiere volver adicta a la gente (a su sitio) más de lo que lo estarían a los buenos libros o al aprendizaje de cosas nuevas”, explicó el abogado Luis Li en su alegato inicial ante los 12 integrantes del jurado, en un tribunal civil de Los Ángeles.

El lunes, en la apertura de las audiencias, el abogado de la demandante, Mark Lanier, acusó a Google y a Meta, matriz de Facebook e Instagram, de “volver adictos los cerebros de los niños”. “Lo hicieron a propósito”, afirmó.

La demanda y el daño alegado

La demanda se centra en las acusaciones de una mujer de 20 años, identificada como Kaley G. M., quien sufrió un grave daño mental al volverse adicta a las redes sociales cuando era niña. Esta dependencia le provocó depresión, ansiedad y trastornos de la imagen corporal.

YouTube no intenta “meterse en tu cerebro y reconfigurarlo”, recalcó Li. Mencionó comunicaciones internas de directivos de la plataforma que, según dijo, mostraban la intención de privilegiar la calidad de los contenidos sobre su viralidad. Los contenidos se vuelven populares porque los usuarios los recomiendan, agregó, y no por una acción directa de la empresa.

“No es adicta a YouTube. La pueden escuchar en sus propias palabras (...). Ella dijo que no, su médico lo dijo, su padre lo dijo”, aseguró Li. “No es adicción a las redes sociales cuando no es una red social y no hay adicción”, insistió, al cuestionar la definición que con frecuencia se aplica a YouTube.

Acuerdos y foco en el diseño algorítmico

TikTok y Snapchat debían responder inicialmente por las mismas acusaciones, pero optaron por llegar a un acuerdo extrajudicial con la presunta víctima, por un monto confidencial.

Frente a operadores protegidos por la ley estadunidense en cuanto a los contenidos de sus plataformas, los demandantes en este y otros casos cuestionan el diseño de las redes sociales, es decir, los algoritmos y las funciones de personalización que fomentan el consumo compulsivo de contenidos. Acusan a este diseño de ser negligente y nocivo.

Retoman así una estrategia que fue utilizada con éxito contra la industria tabacalera en las décadas de 1990 y 2000. El resultado de las audiencias podría sentar un precedente judicial en materia de responsabilidad civil de los operadores de redes sociales.

Contexto regulatorio y evidencia científica

El juicio se inscribe en un contexto de creciente escrutinio regulatorio y científico sobre el impacto de las plataformas digitales en menores.

En mayo de 2023, el Cirujano General de Estados Unidos, Vivek Murthy, publicó un aviso oficial en el que advirtió que no existe evidencia suficiente para concluir que las redes sociales sean seguras para niños y adolescentes, y citó estudios que asocian un uso intensivo con mayores tasas de depresión y ansiedad.

De acuerdo con datos del Pew Research Center (2023), 95% de los adolescentes estadunidenses tiene acceso a un teléfono inteligente y 46% afirma estar en línea “casi constantemente”.

En paralelo, documentos internos de Meta divulgados por el Senado de Estados Unidos en 2021 —conocidos como Facebook Papers— mostraron que la propia empresa identificó efectos negativos de Instagram en la salud mental de adolescentes, especialmente en niñas.

Aunque YouTube ha sostenido que no es una red social en sentido estricto, cifras oficiales de la compañía indican que más de 25% de sus usuarios globales son menores de 18 años y que el sistema de recomendaciones algorítmicas es responsable de más de 70% del tiempo de visualización, un punto central en los litigios actuales sobre diseño y responsabilidad civil.

