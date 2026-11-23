CodersLink fue seleccionada entre Las 100 PRO 2026, la séptima edición del reconocimiento de PRO Network a las startups hispanas más prometedoras. Jesús Salas, CEO, y Jesús López, COO, cofundadores de la empresa, recibieron el reconocimiento el jueves 19 de noviembre en el Teatro de la UDEM, en Monterrey. Hey Banco presentó esta edición.

"Este reconocimiento es de los ingenieros que nos confían su carrera y de las empresas que nos confían sus equipos. Estar entre las startups hispanas más prometedoras nos recuerda que el talento también es parte de la historia de innovación de México, y nos obliga a subir el nivel de nuestro trabajo", afirmó Jesús Salas, cofundador y CEO de CodersLink.

Una carrera, no solo una vacante. CodersLink no funciona como una bolsa de trabajo ni como una agencia que busca llenar puestos.

• Aliados Expertos: reclutadores que conocen las metas, la experiencia y el stack de cada ingeniero, y lo representan ante líderes de ingeniería en Estados Unidos y otros países.

• Acompañamiento después de la contratación: CodersLink da seguimiento a los ingenieros mientras trabajan con sus clientes, para que su crecimiento tenga continuidad.

Sueldos justos, sin descuentos. El servicio no tiene costo para el ingeniero: la tarifa se negocia con el empleador y nunca se descuenta de lo que gana. CodersLink negocia con datos de mercado para que cada ingeniero reciba un sueldo acorde a su nivel técnico. Según el Tech Salaries Report 2026 de CodersLink (10,246 personas encuestadas en 36 roles y 32 estados):

• Quienes trabajan para empresas de Estados Unidos reciben un ingreso neto mediano 68 % mayor que en empresas mexicanas;

• los puestos remotos pagan una mediana 20 % mayor que los presenciales;

• quienes tienen inglés C2 (dominio) ganan cerca del doble que quienes tienen nivel B1 (intermedio).

Cortesía

Metas que parecían lejanas. Historias publicadas en su sitio describen a desarrolladores que buscaron trabajo solos de seis meses a un año antes de conseguir, con su Aliado Experto, empleo remoto en empresas de Estados Unidos. Las vacantes abiertas están en CodersLink para Talento.

Para empresas. Cuatro servicios para formar equipos de ingeniería en México:

• Staff Augmentation: ingenieros sénior de tiempo completo dentro del equipo del cliente.

• MESHubs: centros de ingeniería que CodersLink construye, opera y puede transferir a la nómina del cliente.

• RPO: un equipo de reclutamiento dedicado a una sola empresa.

• Empleador de registro (EOR): CodersLink contrata a los ingenieros en México para clientes sin entidad local.

Acerca de CodersLink

CodersLink es una empresa de talento de ingeniería que forma equipos de software en México para empresas de Estados Unidos y otros países, y acompaña a ingenieros mexicanos que construyen carreras internacionales. En 11 años ha colocado a más de 1,050 profesionales de ingeniería en más de 150 empresas, y nunca toma una parte del sueldo del ingeniero. Publica el Tech Salaries Report y fue seleccionada entre Las 100 PRO 2026, su cuarta selección tras 2020, 2021 y 2022. Tiene oficinas en San Antonio, Texas, y en Monterrey, Nuevo León.