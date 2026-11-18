La espera de 13 años llegó a su fin con un consenso prácticamente unánime entre la prensa especializada internacional: Grand Theft Auto VI ha redefinido el estándar de los videojuegos de mundo abierto y, sin duda, ha cumplido con las expectativas que se generó en más de tres años desde que Rockstar Games anunció que trabajaba en el nuevo título.

Tras publicarse más de un centenar de análisis alrededor del mundo en cuanto el embargo venció el 19 de noviembre de 2026 tiempo de Nueva Zelanda, GTA VI debutó con una calificación promedio de 99 sobre 100 en Metacritic, acumulando decenas de notas perfectas y sin una sola reseña por debajo de los 90 puntos.

Los críticos destacan de manera especial la densidad y el nivel de realismo de Leonida y Vice City, así como la ambición técnica del proyecto y el peso dramático en la relación entre sus protagonistas, Jason y Lucia, por lo que el trabajo del estudio fue más allá de simplemente utilizar los recursos tecnológicos de las consolas de última generación.

Para IGN, que otorgó un 10/10, la inmersión resulta inagotable: "Después de tres semanas y más de 120 horas jugándolo, sigo completamente enganchado, absorbiendo el mundo a paso de peatón como un turista en una ciudad nueva". En la misma línea, GameSpot (10/10) sentenció que "GTA 6 es un asombroso juego de acción de mundo abierto que apostaría que no será superado hasta Grand Theft Auto 7".

The Guardian (5/5) comparó su magnitud con analizar una metrópoli real como París por la cantidad de experiencias posibles, mientras que El País lo describió como "una proeza muy, pero que muy difícil de igualar en cualquier otro ámbito cultural" con un título que dejaba reflejar su sentir del juego: “Bienvenidos al mayor parque de atracciones digital jamás creado”.

Por su parte, Bloomberg (5/5) lo calificó directamente como una "obra maestra", destacando que sus ingredientes secretos fueron "mucho dinero, tiempo y personas talentosas".

Los únicos puntos débiles han sido señalados en algunas fallas en el ritmo de la narrativa, algunas misiones lineales y la restricción que se genera al no tener la edición Ultimate, la de mayor costo.

¿A qué hora se puede jugar GTA VI en México?

Los jugadores en México podrán acceder de manera oficial a Grand Theft Auto VI a partir de este jueves 19 de noviembre de 2026 a las 00:00 horas (tiempo del centro del país). El título está disponible exclusivamente para consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S, requiriendo al menos 212 GB de espacio libre para su instalación.