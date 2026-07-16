¿A qué huelen los peleadores de Street Fighter? Capcom lanza sus perfumes oficiales

Capcom y la marca Gaming Fragrance formaron una alianza estratégica para lanzar una línea oficial de perfumes inspirados en Street Fighter 6. Los fanáticos de la icónica franquicia de peleas ahora tienen la oportunidad de experimentar los aromas de sus personajes favoritos en la vida real. Este peculiar producto de colección debutó de manera exclusiva en el mercado de Japón.

El lanzamiento incluyó tres fragancias distintas basadas en los populares luchadores Juri, Ingrid y Ed. Las compañías responsables del proyecto decidieron comercializar cada botella por un precio de 6 mil 850 yenes, cantidad equivalente a poco más de 42 dólares estadounidenses. Esta estrategia comercial busca expandir la presencia de la marca mucho más allá de las consolas de videojuegos.

Fragancia de Juri Foto: Capcom

Las corporaciones japonesas descartaron elaborar las esencias basándose únicamente en la apariencia física de los personajes. Los expertos perfumistas estructuraron cada loción tomando como inspiración directa los movimientos de combate más reconocidos de los luchadores virtuales. El comunicado oficial detalla que los ingredientes logran expresar la sensación de juego única de cada técnica.

Las técnicas de combate transformadas en fragancias

El equipo creativo bautizó a las tres lociones temáticas de Street Fighter con nombres que referencian el lenguaje competitivo del título. El artículo dedicado a la peleadora Ingrid lleva por nombre "Optimal Stock Action", mientras el perfume inspirado en Juri se comercializa como "Perfect Hit Confirm". Finalmente, la colonia de Ed recibió la etiqueta de "Unpunishable Poke".

La fragancia de Juri ofrece un perfil olfativo floral y frutal, diseñado para emular la naturaleza explosiva del personaje. La mezcla aromática contiene notas de frambuesas, maracuyá, fresas y arándanos, rematando con un sutil toque de violetas. Esta combinación resulta en una esencia sumamente dulce pero intensa para los usuarios.

Fragancia de Ed. Foto: Capcom

Por su parte, el perfume representativo de Ingrid proyecta frescura a través de ingredientes naturales mucho más ligeros y sofisticados. Los fabricantes combinaron pomelo, hojas verdes, jazmín, rosa, cedro y ámbar para construir este aroma en específico. La mezcla aromática intenta capturar el estilo fluido y elegante de la misteriosa combatiente.

La línea de productos cierra con la colonia de Ed, elaborada con fuertes toques cítricos y amaderados. La esencia masculina despliega un fuerte aroma a bergamota, clavo, hierbabuena, romero, vetiver y ámbar. El perfil de esta botella refleja la actitud callejera y contundente del peleador originario de las instalaciones de Shadaloo.

El arma secreta para los torneos de Street Fighter 6

El director de Street Fighter 6, Takayuki Nakayama, respaldó el lanzamiento de estos artículos ante los medios de comunicación nipones. El creativo afirmó que las esencias aromáticas funcionan como una herramienta perfecta para los jugadores competitivos. Según el desarrollador, los aromas ayudan a incrementar los niveles de concentración durante los combates virtuales más exigentes.

Nakayama explicó que las fragancias facilitan la transición psicológica entre las largas sesiones de juego y la vida cotidiana de los usuarios. El director aseguró que el estímulo olfativo de estos productos alivia suavemente la tensión física y mental acumulada tras disputar intensas partidas en los servidores en línea.

Fragancia de Ingrid. Foto: Capcom

El ejecutivo de Capcom garantizó que rociar el perfume antes de tomar el control eleva significativamente la inmersión del usuario. El aroma fusiona al jugador con el luchador de su elección de una manera completamente novedosa. La compañía proyecta un éxito rotundo en ventas entre la inmensa comunidad asiática de juegos de pelea.

La distribución de estas botellas aromáticas se mantiene restringida estrictamente al archipiélago japonés por el momento. Los fabricantes omitieron anunciar planes de exportación para llevar la línea de productos hacia los mercados de América o Europa. Los coleccionistas occidentales de la saga dependen ahora de las tiendas de importación para conseguir su ejemplar.