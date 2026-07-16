El Instituto de las Américas publica evaluación sobre tecnologías de sostenibilidad

El Instituto de las Américas (IOA) anunció hoy la publicación de su nueva obra Evaluación de las Tecnologías y Soluciones de Políticas de Sostenibilidad Aplicables a América Latina y el Caribe , un recurso práctico diseñado específicamente para ayudar a los gobiernos municipales a identificar, evaluar e implementar tecnologías de sostenibilidad y soluciones de política pública que han demostrado su eficacia y que pueden adaptarse a la realidad de las ciudades y comunidades de toda la región.

Desarrollada gracias al generoso apoyo de la Alumbra Innovations Foundation, esta evaluación bilingüe (español-inglés) proporciona a los líderes municipales una hoja de ruta basada en evidencia para enfrentar algunos de los desafíos más apremiantes de la región, entre ellos la adaptación al cambio climático, la escasez de agua, las inundaciones, el calor extremo, el riesgo de incendios forestales, el despliegue de energías renovables, la construcción sostenible y las soluciones de economía circular. La publicación pone especial énfasis en tecnologías que sean aplicables, asequibles y escalables para municipios que operan bajo diversas condiciones institucionales y financieras.

A diferencia de muchos estudios académicos, esta evaluación fue concebida como una guía práctica para la toma de decisiones dirigida a alcaldes, funcionarios municipales, organismos operadores de servicios públicos, agencias de planeación y responsables de formular políticas públicas en toda la región.

La publicación está organizada en torno a dos grandes ejes temáticos:

• Soluciones para la Resiliencia Climática, que incluyen monitoreo ambiental, comunicación de riesgos climáticos, resiliencia frente a inundaciones y erosión costera, gestión de los recursos hídricos, adaptación a la sequía, mitigación del calor extremo y prevención de incendios forestales.

• Soluciones para una Economía Circular, que abarcan energías renovables, generación distribuida, construcción sostenible, edificios ecológicos, reciclaje y modernos sistemas de gestión de residuos.

El Instituto de las Américas espera que esta evaluación se convierta en una herramienta de referencia no solo para los municipios, sino también para gobiernos nacionales, bancos de desarrollo, organizaciones filantrópicas, universidades, corporativos, empresas de ingeniería y proveedores de tecnología que buscan acelerar el desarrollo urbano sostenible en toda la región.