Cinco cosas que se esperan del nuevo Google Pixel 11 en su lanzamiento

El lanzamiento de la nueva generación de los teléfonos Google Pixel 11 será un punto importante para conocer si la firma de Mountain View ha dado un paso adelante para pelear no solo ante firmas como Samsung o Apple, sino también ante el avance de las compañías chinas como Oppo que vienen ganando terreno.

Si bien los teléfonos Google Pixel son reconocidos por su tratamiento fotográfico, en la familia Pixel 10 hubo algunas quejas de los usuarios quienes señalaron que el dispositivo no había presentado un gran cambio respecto al Pixel 9, además de lanzar críticas al procesador, el Tensor G5, que aún parecía estar lejano en el rendimiento respecto a sus rivales.

Las 5 novedades clave del próximo Google Pixel 11

1. Debut del procesador Tensor G6 en 2 nanómetros: El corazón del dispositivo migrará hacia la arquitectura de TSMC bajo un proceso de manufactura que promete solucionar los problemas de calentamiento, pero además mejorar la velocidad de procesamiento del CPU hasta en un 15 por ciento para, por fin, estar a la par de sus rivales.

El corazón del dispositivo migrará hacia la arquitectura de TSMC bajo un proceso de manufactura 2. Implementación del sistema visual "Pixel Glow": Se anticipa la llegada de una interfaz lumínica ubicada en la barra trasera de cristal. Esta herramienta, compatible con ocho tonalidades base, funcionará como un indicador dinámico para alertar sobre notificaciones del sistema o para señalizar la actividad interactiva de la inteligencia artificial Gemini cuando el teléfono se encuentre boca abajo.

Se anticipa la llegada de una interfaz lumínica ubicada en la barra trasera de cristal. Esta herramienta, compatible con ocho tonalidades base, funcionará como un indicador dinámico para alertar sobre notificaciones del sistema o para señalizar la actividad interactiva de la inteligencia artificial Gemini cuando el teléfono se encuentre boca abajo. 3. Transición hacia módems MediaTek: Google dejaría de lado los componentes de comunicación de Samsung para incorporar los módems MediaTek M90 para mejorar las velocidades de carga y descarga además de la conexión satelital.

Google dejaría de lado los componentes de comunicación de Samsung para incorporar los módems 4. Adiós a los 128 GB de almacenamiento base: Siguiendo la tendencia comercial de la industria, el modelo inicial prescindirá de las capacidades de almacenamiento reducidas. La configuración de entrada partirá de los 256 GB , acompañados por variantes de 512 GB y 1 TB, lo que implicaría un ajuste en el costo de arranque.

Siguiendo la tendencia comercial de la industria, el modelo inicial prescindirá de las capacidades de almacenamiento reducidas. La configuración de entrada partirá de los 5. Sensor principal optimizado de 50 megapixeles: El apartado de captura fotográfica recibirá una actualización directa en su cámara principal con un lente de 50 MP .

Google ya anunció la fecha del lanzamiento de la nueva familia de los Pixel 11 Redes Sociales

¿Cuándo se presentará el Google Pixel 11?

El nuevo teléfono de Google, el Pixel 11, será presentado oficialmente el 12 de agosto de este año en la Ciudad de Nueva York. Se espera que la distribución del teléfono sea casi inmediato incluyendo el mercado mexicano.