Cohetes reutilizables de bajo costo: Japón desafía el mercado con el nuevo RV-X

La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) dio un paso importante con el objetivo de modernizar su tecnología, pero también colocarse con viajes espaciales de bajo costo y confirmó el éxito del primer ensayo de elevación y descenso vertical de su prototipo de cohete reutilizable, denominado RV-X.

Las maniobras se realizaron en las instalaciones del Centro de Pruebas de Noshiro, ubicado en la región de Akita. El vuelo experimental tuvo una duración aproximada de 40 segundos logrando una elevación vertical de 11 metros de altura.

Posteriormente, el dispositivo realizó un desplazamiento horizontal planificado de 16 metros manteniendo su posición erguida en todo momento, para finalmente descender de manera controlada y posarse suavemente sobre sus cuatro soportes de amortiguación.

“Siento que hemos dedicado una gran cantidad de tiempo y esfuerzo a esto, y ahora que el prototipo ha despegue y aterrizado sin problemas, debo decir que siento una gran sensación de alivio", dijo Takashi Ito, director del proyecto de cohetes reutilizables de JAXA.

El prototipo RV-X posee dimensiones de 7.3 metros de largo y un diámetro de 1.8 metros.

Reproducir La prueba del cohete RV-X en Japón.

La carrera internacional por los costos del mercado espacial

El desarrollo de esta tecnología responde a una necesidad dentro de la industria aeroespacial nipona, la cual busca jubilar los tradicionales sistemas de un solo uso que dejan caer sus componentes al océano o los incineran en la atmósfera terrestre para tener componentes que puedan usarse en diversas misiones en varias ocasiones.

La administración estatal japonesa considera que el establecimiento de una capacidad de transporte que resulte comercialmente competitiva en el entorno internacional es vital tanto para los propósitos científicos de sus programas como para la propia seguridad nacional.

Aunque el cohete insignia H3 de JAXA debutó con éxito este año tras ajustes operativos previos, sus costos operativos por lanzamiento siguen requiriendo reducciones drásticas para poder disputar contratos frente a competidores directos.

China también realizó el viernes su primer lanzamiento de un cohete reutilizable con el mismo objetivo de poder competir ante Estados Unidos.