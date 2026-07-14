¿Se te acaban los gigas? 10 trucos para ahorrar datos móviles cuando ves redes sociales
Conoce los ajustes que puedes activar para ahorrar datos móviles cuando usas TikTok, Instagram, Facebook y otras redes sociales.
Quedarte sin datos móviles antes de que termine el mes es un problema más común de lo que parece. En muchos casos, el consumo no depende únicamente del tiempo que pasas en el celular, sino de funciones que trabajan en segundo plano sin que lo notes.
Aplicaciones como TikTok, Instagram y Facebook reproducen videos automáticamente, descargan contenido de alta calidad y mantienen procesos activos incluso cuando ya no las estás usando. Todo eso puede hacer que tu paquete de internet se agote más rápido.
La buena noticia es que no necesitas dejar de usar tus redes sociales para ahorrar megas. Con unos cuantos cambios en la configuración del teléfono y de las aplicaciones puedes hacer que tus datos móviles rindan mucho más.
Los ajustes que debes activar para ahorrar datos móviles
Activa el modo de ahorro de datos
La mayoría de las redes sociales cuenta con una función para reducir el consumo de internet.
En TikTok, Instagram y Facebook puedes activar el modo de ahorro de datos desde el menú de configuración. Al hacerlo, las aplicaciones reducen la calidad con la que cargan fotos y videos cuando utilizas datos móviles.
La diferencia visual suele ser mínima, pero el ahorro puede notarse al final del mes.
Desactiva la reproducción automática de videos
Uno de los mayores responsables del consumo de datos es la reproducción automática.
Mientras haces scroll, los videos comienzan a reproducirse aunque no tengas intención de verlos completos. Cada reproducción utiliza parte de tu paquete de internet.
Si desactivas esta opción, solo cargarás el contenido que realmente quieras ver.
Actualiza las aplicaciones solo con WiFi
Las actualizaciones de aplicaciones pueden ocupar cientos de megabytes.
Si el teléfono está configurado para descargarlas utilizando datos móviles, podrías consumir buena parte de tu paquete sin darte cuenta.
Lo mejor es configurar el dispositivo para que las actualizaciones se realicen únicamente cuando estés conectado a una red WiFi.
Limita los datos en segundo plano
Muchas aplicaciones siguen conectadas a internet aunque ya las hayas cerrado.
Esto ocurre porque sincronizan información, actualizan contenido o descargan notificaciones de forma automática.
Android e iPhone permiten restringir el uso de datos en segundo plano para aquellas aplicaciones que no necesitan mantenerse actualizadas constantemente.
Espera al WiFi para subir videos
Publicar un video en TikTok o Instagram suele consumir más datos que verlo.
Si grabaste varios videos o fotografías durante el día, es recomendable esperar a llegar a casa o conectarte a una red WiFi antes de subirlos.
También aplica para hacer copias de seguridad o enviar archivos grandes.
Descarga contenido antes de salir
Si sabes que pasarás varias horas fuera de casa, aprovecha la conexión WiFi para descargar lo que vas a escuchar o ver.
Muchas plataformas permiten guardar música, podcasts o videos para reproducirlos después sin utilizar datos móviles.
Es una opción práctica si acostumbras viajar en transporte público o hacer trayectos largos.
Reduce la calidad de los videos
No siempre es necesario reproducir videos en la máxima resolución.
Varias aplicaciones permiten disminuir la calidad cuando utilizas datos móviles. Aunque la imagen pierde un poco de definición, el consumo de internet disminuye considerablemente.
Este ajuste es especialmente útil si ves muchos Reels o videos cortos durante el día.
Configura un límite de consumo
Los teléfonos inteligentes incluyen herramientas para monitorear el uso de datos.
Puedes establecer una alerta que te avise cuando hayas consumido cierta cantidad de megabytes o fijar un límite mensual para controlar mejor tu paquete.
Así será más fácil detectar qué aplicaciones están utilizando más internet.
Evita que el celular cambie automáticamente a datos móviles
Algunos dispositivos pasan automáticamente del WiFi a los datos móviles cuando detectan que la señal inalámbrica es débil.
Muchas personas no notan ese cambio y continúan viendo videos pensando que siguen conectadas a internet fijo.
Revisar esta configuración puede ayudarte a evitar consumos inesperados.
Revisa cuáles son las aplicaciones que más datos consumen
Tanto Android como iPhone muestran un registro del consumo de internet por aplicación.
Consultar esa información te permitirá saber si TikTok, Instagram, Facebook o cualquier otra app está utilizando más datos de los que imaginabas.
Con esa información podrás decidir en qué aplicaciones conviene activar el ahorro de datos o limitar el uso en segundo plano.
Así puedes hacer que tu paquete de datos dure más
Ahorrar datos móviles no significa dejar de usar tus aplicaciones favoritas. En la mayoría de los casos basta con revisar algunos ajustes que permanecen activados por defecto y que incrementan el consumo de internet sin que el usuario lo note.
Funciones como la reproducción automática de videos, las actualizaciones mediante datos móviles o la sincronización en segundo plano pueden hacer una gran diferencia. Dedicar unos minutos a configurar el teléfono puede ayudarte a que tu paquete dure más tiempo y evitar que te quedes sin conexión antes de que termine el mes.