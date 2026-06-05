La NASA detecta fuga de aire en la Estación Espacial Internacional; ordena evacuación de astronautas

La NASA informó sobre una fuga en la Estación Espacial Internacional, lo que obligó a activar los protocolos de evacuación. Los astronautas se refugiaron en las naves Dragon acopladas a la estación mientras continúan las operaciones de reparación.

Los cuatro miembros de la misión Crew-12 recibieron la orden de colocarse los trajes espaciales y resguardarse en una de las naves Dragon.

El equipo está integrado por los estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway, la francesa Sophie Adenot de la Agencia Espacial Europea y el cosmonauta ruso Andrey Fedyaev. Además, el astronauta estadounidense Chris Williams también ejecutó el mismo procedimiento.

Astronautas de la misión Crew-12 se resguardan en cápsulas Dragon tras fuga en la ISS. REUTERS

La misión se encuentra en órbita desde febrero y participa en investigaciones científicas y tecnológicas.

Origen del problema

El incidente se localizó en el módulo PrK, un túnel de transferencia Zvezda que conecta la sección rusa de la estación con los puertos de acoplamiento de naves de carga.

Este módulo ya había presentado fugas intermitentes y grietas en años anteriores. En noviembre de 2023, la NASA advirtió sobre un posible “fallo catastrófico” relacionado con esta estructura.

En las últimas horas, el volumen de aire perdido aumentó de manera significativa, alcanzando el umbral de “alto riesgo”.

Ante esta situación, la NASA ordenó la preparación de evacuación como medida de precaución. Roscosmos, la agencia espacial rusa, aceleró los trabajos de reparación y extendió las operaciones durante el viernes.

Bethany Stevens, responsable de comunicaciones de la NASA, señaló que la decisión de evacuar responde a un “exceso de precaución”.

La NASA ha dirigido a los cuatro miembros de la tripulación SpaceX Crew-12 de la agencia y al astronauta de la NASA Chris Williams a asumir una postura de seguridad elevada en la nave espacial Dragon mientras se realiza la reparación.

Añadió que la NASA continúa trabajando junto a Roscosmos y con el resto de la comunidad internacional presente en la ISS para alcanzar una solución permanente al problema de las fugas.