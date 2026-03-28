Mexicanos en la NASA: astronautas, ingenieros y científicos destacados

La participación de talento mexicano en la NASA y en proyectos aeroespaciales asociados constituye un fenómeno sostenido que abarca varias décadas y disciplinas. Desde misiones tripuladas en órbita terrestre hasta el desarrollo de instrumentación para exploración planetaria, científicos e ingenieros de origen mexicano han contribuido de forma significativa a la investigación espacial contemporánea. A continuación se presentan perfiles organizados por rol, con énfasis en trayectoria, aportaciones técnicas y relevancia dentro del contexto aeroespacial. Astronautas (misiones orbitales y suborbitales)

Rodolfo Neri Vela

Rodolfo Neri Vela (n. 1952) es reconocido como el primer astronauta mexicano en viajar al espacio. Ingeniero en comunicaciones por la UNAM y con posgrado en la Universidad de Essex, fue seleccionado como especialista de carga útil por la NASA en colaboración con el gobierno de México.

Astronauta mexicano, Rodolfo Neri, AMLO

Participó en la misión STS-61-B del transbordador Atlantis, lanzada en noviembre de 1985. Esta misión tuvo una duración de aproximadamente 7 días y se centró en la puesta en órbita de satélites de comunicaciones, incluyendo el satélite mexicano Morelos II, parte del sistema nacional de telecomunicaciones.

Durante la misión, Neri Vela realizó experimentos en microgravedad enfocados en biología y materiales, contribuyendo a estudios preliminares sobre adaptación fisiológica al espacio. Estas investigaciones se enmarcan dentro de los estudios de vuelo espacial tripulado de la década de 1980, caracterizados por tamaños de muestra reducidos (tripulaciones de 5–7 astronautas) y limitaciones en instrumentación.

Su participación representó un hito geopolítico y científico para México, al integrarlo en el programa espacial tripulado de Estados Unidos. Posteriormente, Neri Vela ha tenido un papel relevante en divulgación científica y formación académica en ingeniería espacial.

José Hernández Moreno

José Hernández (n. 1962), ingeniero eléctrico de origen migrante, fue seleccionado como astronauta por la NASA en 2004 tras múltiples intentos, reflejando los procesos altamente competitivos del cuerpo de astronautas (tasas de aceptación <1%).

“Estamos trabajando en la próxima misión a la Luna, pues hay que ir antes allá si queremos conquistar Marte. Asesoro en el nuevo transbordador.” José Hernández, astronauta mexicano y asesor de la NASA

Voló en la misión STS-128 a bordo del transbordador Discovery en 2009, una misión de ensamblaje y abastecimiento de la Estación Espacial Internacional (EEI). La misión tuvo una duración de 13 días y transportó más de 7 toneladas de equipo científico y logístico.

Durante su estancia, Hernández operó sistemas robóticos (Canadarm) y participó en la transferencia de experimentos científicos. Aunque no realizó caminatas espaciales, su rol fue clave en operaciones intravehiculares, fundamentales para el éxito logístico de la misión.

Su historia ha sido ampliamente difundida como caso de movilidad social en ciencia, aunque desde una perspectiva científica su contribución se ubica principalmente en operaciones técnicas dentro de misiones de infraestructura orbital.

Ellen Ochoa

Ellen Ochoa (n. 1958), ingeniera eléctrica y doctora por Stanford, fue la primera mujer de origen hispano en viajar al espacio, participando en la misión STS-56 en 1993.

Los siete astronautas en entrenamiento para la misión STS-110, que visitaron la Estación Espacial Internacional en 2002. Al frente, de izquierda a derecha: astronautas Stephen N. Frick, piloto; Ellen Ochoa, ingeniera de vuelo; y Michael J. Bloomfield, comandante de la misión; Detrás, en el mismo orden, los astronautas Steven L. Smith, Rex J. Walheim, Jerry L. Ross y Lee M.E. Morin, todos especialistas en misiones. Nasa

Realizó un total de cuatro misiones espaciales entre 1993 y 2002, acumulando casi 1,000 horas en el espacio. Sus misiones incluyeron estudios atmosféricos solares y operaciones logísticas hacia la EEI.

Su formación científica incluye investigación en sistemas ópticos e instrumentación, con varias patentes en procesamiento de señales ópticas, lo que la distingue de otros astronautas con perfiles predominantemente operacionales.

Posteriormente, Ochoa fue directora del Centro Espacial Johnson (2013–2018), convirtiéndose en la primera mujer latina en ocupar este cargo. Desde esta posición supervisó programas de entrenamiento de astronautas y desarrollo de misiones tripuladas.

Katya Echazarreta

Katya Echazarreta (n. 1995) se convirtió en 2022 en la primera mujer nacida en México en viajar al espacio, participando en la misión suborbital NS-21 de Blue Origin.

A diferencia de los astronautas de NASA, su vuelo fue suborbital (duración ~10 minutos), cruzando la línea de Kármán (~100 km). Este tipo de misiones no implica permanencia en órbita ni operaciones científicas prolongadas.

Echazarreta fue seleccionada a través del programa Citizen Astronaut, lo que refleja un cambio reciente hacia la comercialización del acceso al espacio. Su formación incluye ingeniería eléctrica y experiencia en el Jet Propulsion Laboratory (JPL).

Aunque su misión no generó producción científica directa, su relevancia radica en representación y en la transición hacia nuevos modelos de participación en vuelos espaciales. Ingenieros y científicos en misiones actuales

Luis Enrique Velasco

Luis Enrique Velasco es un ingeniero mexicano vinculado al Jet Propulsion Laboratory (JPL), centro líder en exploración robótica planetaria.

Luis Enrique Velasco nasa Nasa

Participó en el diseño mecánico de sistemas ópticos del rover Perseverance, lanzado en 2020 como parte de la misión Mars 2020. Este rover integra múltiples cámaras científicas (Mastcam-Z, SuperCam), esenciales para análisis geológico.

El diseño de estos instrumentos implica tolerancias micrométricas y resistencia a condiciones extremas (temperaturas marcianas de −90 °C), lo que constituye un desafío de ingeniería avanzada.

Perseverance busca evidencia de vida microbiana pasada en Marte, aunque hasta 2025 los resultados son indicativos pero no concluyentes, con análisis geoquímicos aún en curso.

Dorothy Ruiz Martínez

Dorothy Ruiz Martínez es ingeniera aeroespacial que trabaja en el Centro de Control de Misiones (Houston) como operadora de vuelo para la EEI.

Dorothy Ruiz Martínez Nasa

Su rol implica monitoreo en tiempo real de sistemas críticos, incluyendo soporte vital, energía y comunicaciones. Estas operaciones requieren coordinación con equipos internacionales, dado que la EEI es un proyecto multinacional.

Los datos gestionados incluyen telemetría continua con resolución temporal de segundos, lo que permite detección temprana de fallos en sistemas orbitales complejos.

Aunque su trabajo no se traduce directamente en publicaciones científicas, es fundamental para la seguridad operacional, un componente crítico en misiones tripuladas.

Margaret Zoila Domínguez

Margaret Zoila Domínguez, doctora en óptica, ha colaborado en instrumentación asociada al telescopio espacial James Webb (JWST), lanzado en 2021.

Margaret Zoila Domínguez Nasa

El JWST opera en el espectro infrarrojo y permite observar galaxias con desplazamientos al rojo elevados (z > 10), correspondientes a menos de 500 millones de años tras el Big Bang.

Su trabajo se centra en sistemas ópticos de alta precisión, donde desviaciones nanométricas pueden afectar la calidad de imagen. Este tipo de instrumentación requiere validación mediante pruebas criogénicas.

También participa en el desarrollo del telescopio Nancy Grace Roman, diseñado para estudios de energía oscura mediante lentes gravitacionales débiles.

Javiera Cervini Silva

Javiera Cervini Silva Conacyt

Javiera Cervini Silva ha trabajado en investigación planetaria enfocada en la atmósfera y el ciclo del agua en Marte.

Estos estudios utilizan datos de orbitadores como Mars Reconnaissance Orbiter y modelos climáticos computacionales. Se trata principalmente de investigación observacional y modelado.

La evidencia actual sugiere que Marte tuvo agua líquida estable hace más de 3,000 millones de años, basada en análisis geomorfológicos y espectroscópicos.

Sin embargo, la persistencia temporal y habitabilidad siguen siendo objeto de debate, con limitaciones derivadas de la resolución espacial y temporal de los datos. Jóvenes talentos y proyectos especiales

Yair Israel Piña López

Yair Israel Piña López Nasa

Yair Israel Piña López, físico egresado de la UNAM, ha investigado radiación espacial, un factor crítico para misiones de larga duración.

Fue seleccionado para misiones análogas de la NASA, como HI-SEAS, que simulan condiciones marcianas en la Tierra. Estos estudios tienen tamaños de muestra pequeños (6–8 participantes) y limitaciones ecológicas.

Su investigación se enfoca en dosimetría de radiación, relevante para evaluar riesgos de cáncer en astronautas. La evidencia actual proviene en gran parte de modelos extrapolados y estudios en animales.

Estos trabajos son considerados preliminares, pero estratégicos para futuras misiones tripuladas a Marte.

Guillermo del Castillo Hoffman

Guillermo del Castillo Hoffman ha trabajado en el desarrollo de Web World Wind, una plataforma de visualización geoespacial impulsada por NASA.

Guillermo del Castillo Hoffman Excélsior

Este software permite analizar datos satelitales de la Tierra y otros cuerpos planetarios en tiempo real, facilitando investigación en geociencias.

Su desarrollo implica integración de grandes volúmenes de datos (big data geoespacial) y algoritmos de renderizado tridimensional.

Estas herramientas son ampliamente utilizadas en investigación académica y educación, aunque su impacto es indirecto en términos de generación de conocimiento científico primario. Colaboración institucional: México y la NASA

Más allá de individuos, México participa a través de la Agencia Espacial Mexicana (AEM) en proyectos conjuntos con la NASA. Un ejemplo destacado es AztechSat-1, un nanosatélite lanzado en 2019 desde la EEI.

Este satélite validó un sistema de comunicación intersatelital, representando un experimento tecnológico con aplicaciones en constelaciones satelitales.

El proyecto involucró universidades mexicanas y fue evaluado bajo estándares aeroespaciales internacionales, aunque con limitaciones propias de misiones CubeSat (vida útil corta, instrumentación limitada).

En conjunto, la presencia mexicana en el ámbito aeroespacial combina contribuciones históricas, avances tecnológicos contemporáneos y formación de nuevas generaciones, con un impacto creciente pero aún en desarrollo dentro del panorama global.

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