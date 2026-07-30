Despegar revela cómo aprovechar la IA para planear las próximas vacaciones

Planificar las vacaciones perfectas ya no es únicamente elegir un destino, sino encontrar experiencias a la medida. A través de su asistente de inteligencia artificial SOFIA, Despegar, la travel tech líder en América Latina, transforma la planificación de viajes, demostrando que una conversación fluida y detallada puede marcar la diferencia entre encontrar una opción más o descubrir experiencias verdaderamente alienadas con cada viajero.

"Con SOFIA, logramos consolidar una experiencia cercana e intuitiva, que hoy procesa 1 millón de conversaciones mensuales en la región y nos permite integrar en un solo proceso información de vuelos, hoteles, actividades y transporte para simplificar decisiones que antes requerían múltiples búsquedas. En cambio, hoy, el valor real de nuestra herramienta está en escuchar, filtrar la información y personalizar el servicio al máximo, mejorando la experiencia del usuario antes, durante y después del viaje", afirmó Claudia Alva, VP y Country Manager de Despegar en México.

Actualmente, cerca del 30 % de los viajeros utilizan SOFIA para realizar búsquedas antes de concretar su compra. Gracias a su capacidad para analizar entre millones de opciones en tiempo real, sumado a su habilidad para entender necesidades más específicas, la herramienta facilita comparar alternativas y descubrir destinos o experiencias que podrían pasar desapercibidas mediante búsquedas tradicionales.

Además, su potencial no se limita al proceso de búsqueda y planificación. Hoy, casi el 50 % de las conversaciones se generan en la etapa de postventa, agilizando la atención, reduciendo los tiempos de resolución y acompañando al viajero de inicio a fin.

Por eso, Despegar comparte algunas recomendaciones para optimizar la conversación con SOFIA.

• En lugar de utilizar términos aislados como "hotel en Cancún" o "vuelo a Madrid", se recomienda describir el viaje ideal con el mayor nivel de detalle posible, interactuando con SOFIA como si se tratara de una persona experta en viajes.

• Compartir preferencias y necesidades específicas sobre el tipo de viaje que se busca; así como requerimientos relacionados con accesibilidad, actividades de interés o ubicación cercana a determinados atractivos.

• Especificar las fechas de viaje y el nivel de flexibilidad. Si las fechas están definidas o existe la posibilidad de adelantar o posponer el viaje, conviene indicarlo, ya que esta información puede facilitar el acceso a mejores tarifas o destinos alternativos.

• Señalar el monto estimado para el viaje o el interés en promociones y opciones de financiamiento, como meses sin intereses, permite obtener recomendaciones más acordes con las necesidades del viajero.

• SOFIA está diseñada para sostener una conversación continua, por lo que es posible realizar preguntas de seguimiento, modificar preferencias o explorar nuevas alternativas sin necesidad de iniciar la búsqueda desde cero.

A medida que la IA transforma la forma de planificar viajes, herramientas como SOFIA democratizan el acceso a itinerarios ultra personalizados, ayudando a los viajeros a tomar mejores decisiones. Con esta innovación, Despegar continúa simplificando cada etapa de la experiencia, ayudando a que cada persona encuentre el viaje que mejor se adapta a sus intereses y preferencias.