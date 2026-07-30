Zona de Deportes en Roku: Así funcionó durante el Mundial y cómo puedes utilizarla

La fragmentación de los derechos de transmisión de eventos deportivos, así como canales y horarios ha llevado a que el público busque fuentes de información que reúnan todo en un solo canal, una situación que Roku entendió creando Zona de Deportes y que durante el pasado Mundial los llevó a crear el canal específico Zona de Futbol.

Esta herramienta evitó que los seguidores tuvieran que saltar entre distintas aplicaciones para encontrar los juegos de la Selección Mexicana o de sus equipos favoritos y que pretenden mantener de cara al inicio de los próximos torneos europeos así como de la Liga MX.

El impacto de esta función durante la competencia fue evidente en las estadísticas de consumo. De acuerdo con los datos de la plataforma, el 34 por ciento de los usuarios en México visitaron este espacio para organizar su agenda deportiva. Asimismo, las horas de transmisión de deportes experimentaron un crecimiento del 533 por ciento entre el mes de junio de 2025 y junio de 2026. Los usuarios únicos que consumieron contenido deportivo aumentaron más de 200 por ciento en el lapso de un año, y un 38 por ciento de los visitantes regresaron a la plataforma para consultar calendarios, revisar la tabla de goleadores y guardar a sus selecciones preferidas.

La radiografía de consumo demostró el alto interés de la afición mexicana por los duelos internacionales de primer nivel. Los encuentros con mayor audiencia a través de usuarios únicos fueron el España contra Argentina, Inglaterra frente a Argentina, y los compromisos de México ante Sudáfrica, Inglaterra y Corea del Sur.

Tras el éxito obtenido, la herramienta permanecerá activa más allá del torneo para seguir funcionando como una guía deportiva permanente.

Cómo funciona la Zona de Deportes en Roku

La Zona de Deportes es una sección gratuita integrada directamente en el sistema operativo de todos los reproductores y televisiones de la marca. Su objetivo principal es consolidar la información de los calendarios deportivos disponibles en televisión abierta y en aplicaciones de streaming como ViX, Amazon Prime, HBO Max, DAZN y FOX One. Los usuarios pueden acceder a este centro de mando desde el menú principal de su dispositivo.

Una vez dentro de la plataforma, basta con seleccionar el partido deseado para desplegar todas las opciones de transmisión disponibles. Si el evento requiere una aplicación de paga con la que el usuario no cuenta, el sistema permite contratar la suscripción utilizando el método de pago guardado en la cuenta de Roku.